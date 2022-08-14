Atwasat

الطاقة الشمسية تشهد تطورا سريعا في أنظمة عمل ألواحها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 03:02 مساء
الطاقة الشمسية تشهد تطورا سريعا في أنظمة عمل ألواحها
لقطة جوية لمحطة كهروضوئية في إحدى المدن الصينية، 19 يوليو 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

تتطور تقنيات إنتاج الكهرباء من الشمس بوتيرة سريعة جدا وتنخفض تكاليفها بشكل كبير، مما يجعل العلوم الكهروضوئية عنصرًا رئيسيا من عملية التحول في مجال الطاقة.

وبهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي والحد من الاحترار المناخي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية كما تنص اتفاقية باريس للمناخ، يتعين على سكان الأرض أن يركبوا سنويا حتى العام 2023 كميات من ألواح الطاقة الشمسية تفوق تلك الحالية بأربع مرات، على ما تذكر الوكالة الدولية للطاقة، حسب «فرانس برس».

أما النبأ السار في هذا الشأن فهو أن أسعار ألواح الطاقة الشمسية شهدت انخفاضا كبيرا.

ويشير تقرير أعده علماء من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي ونُشر بداية العام 2022 إلى أن تكاليف تركيب نظام واحد من الطاقة الشمسية انخفض بنسبة 85% بين العامين 2010 و2019 بينما شهدت أسعار تركيب نظام الطاقة المولدة من الرياح انخفاضا بـ55%.

ويقول غريغوري نيميت، وهو أستاذ في جامعة «ويسكونسن-ماديسون» وأحد مؤلفي التقرير الرئيسيين إن الطاقة الشمسية «تشكل على الأرجح أرخص وسيلة اكتشفتها البشرية لتوليد الكهرباء على نطاق واسع».

نصف كمية الكهرباء
وبدأت الطاقة المتجددة تشهد تطورا في ظل الارتفاع المُسجل بأسعار الوقود الأحفوري والمخاوف المتمحورة على سد الاحتياجات من الطاقة نتيجة الحرب الأوكرانية.

ويشير تقرير لـ«بلومبرغ إن إي إف» إلى أن الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة الشمسية ارتفعت بنسبة 33% خلال النصف الأول من هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت وحققت 120 مليار دولار. أما المشاريع المرتبطة بالطاقة المولدة من الرياح، فشهدت تزايدا بنسبة 16% ووصل مردودها إلى 84 مليار دولار.

وساهمت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن المناخية التي يتوقع أن يقرها مجلس الشيوخ في تعزيز الزخم الحاصل بمجال الطاقة المتجددة، إذ خصصت الخطة 370 مليار دولار من الأموال العامة على شكل حوافز ضريبية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة بنسبة 40% بحلول العام 2030 (مقارنة بعام 2005).

وكتبت مديرة المؤسسة الأوروبية للمناخ لورانس توبيانا في جريدة «لوموند» الفرنسية، الخميس، إن «خطة بايدن ستؤدي إلى تعزيز مجال تصنيع الألواح الشمسية في الولايات المتحدة».

ويرى نيميت أن الطاقة الشمسية وحدها يمكن أن تنتج نصف كمية الكهرباء في العالم بحلول منتصف القرن الحالي، مشيرا إلى «وجود إمكانات كبيرة» في هذا الشأن.

اكتشاف فرنسي
واكتشف عالم الفيزياء الفرنسي إدمون بيكيريل سنة 1939 التأثير الكهروضوئي الذي يتيح إنتاج الكهرباء من أشعة الشمس.

وطور أول نموذج من الألواح المصنعة من السيليكون في الولايات المتحدة خلال خمسينيات القرن الفائت، بينما أصبحت النسبة الأكبر من الألواح الشمسية تُصنع حاليا في الصين.

وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الألواح الكهروضوئية الجديدة في الأسواق فعالة أكثر بـ20% مما كانت عليه قبل خمس سنوات، ويعود السبب في ذلك إلى استخدام مواد حديثة تعتمد نظامين .

وتشكل بالألواح ذات «الطبقات الرقيقة» أحد أبرز الابتكارات في هذا المجال وهي أرخص من تلك المصنوعة من السيليكون. ويمكن تثبيتها على مختلف أنواع القواعد باستخدام مادة البيروفسكيت التي اكتشفها عالم المعادن الروسي لي بروفسكي في القرن التاسع عشر.

ويرى الخبراء أن هذا الابتكار قد يحدث ثورة في القطاع من خلال زيادة الأماكن التي يمكن فيها إنتاج الطاقة الشمسية، لكن شرط جعل النوع الجديد من الألواح يدوم أكثر من الألواح الحالية، وأن تعمل لفترة تصل أقله إلى عشرين سنة.

وتظهر أبحاث جديدة أن هذه الفكرة قابلة للتطبيق. وفي دراسة نشرتها مجلة «ساينس» في أبريل، أعلنت مجموعة من العلماء نجاحهم في جعل فاعلية الألواح المصنوعة من بيروفسكيت مماثلة لتلك الخاصة بالألواح التي يدخل السيليكون في تصنيعها.

واستخدمت دراسة أخرى نُشرت في مجلة «نيتشر» نموذجا مرادفا يستند إلى استخدام أشباه موصلات من البيروفسكيت لامتصاص ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة من الطيف الشمسي، فيما تتولى مادة قائمة على الكربون التقاط الأشعة فوق البنفسجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
«الصحة المصرية»: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق «كنيسة أبو سيفين» في إمبابة

«الصحة المصرية»: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق «كنيسة أبو سيفين» في إمبابة
كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة ...
«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان

«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان
حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما

حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض

دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب

ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)
وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه

سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس

شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه

شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة

دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة
البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة: اليراعات تفضل التزاوج بعيدا من الأضواء
دراسة: اليراعات تفضل التزاوج بعيدا من الأضواء
توقف ثلث المراهقين الأميركيين عن استخدام «فيسبوك»
توقف ثلث المراهقين الأميركيين عن استخدام «فيسبوك»
النرويج تخطط لقتل «فرِيا»
النرويج تخطط لقتل «فرِيا»
هل يمكن منع ذوبان أكبر غطاء جليدي على الأرض؟
هل يمكن منع ذوبان أكبر غطاء جليدي على الأرض؟
اكتشافات تعيد تشكيل الفكرة حول المستوطنات البشرية الأولى
اكتشافات تعيد تشكيل الفكرة حول المستوطنات البشرية الأولى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب...
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»...
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار بإسبانيا
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار ......
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)...
إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس
إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس...
المزيد
الطاقة الشمسية تشهد تطورا سريعا في أنظمة عمل ألواحها
الطاقة الشمسية تشهد تطورا سريعا في أنظمة عمل ألواحها...
جيسيكا واتكينز قد تصبح أول امرأة تذهب إلى القمر
جيسيكا واتكينز قد تصبح أول امرأة تذهب إلى القمر...
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض...
اكتشافات تعيد تشكيل الفكرة حول المستوطنات البشرية الأولى
اكتشافات تعيد تشكيل الفكرة حول المستوطنات البشرية الأولى...
هل يمكن منع ذوبان أكبر غطاء جليدي على الأرض؟
هل يمكن منع ذوبان أكبر غطاء جليدي على الأرض؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط