Atwasat

جيسيكا واتكينز قد تصبح أول امرأة تذهب إلى القمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 10:25 صباحا
جيسيكا واتكينز قد تصبح أول امرأة تذهب إلى القمر
عالمة الفضاء جيسيكا واتكينز أثناء المقابلة التي أجرتها مع وكالة فرانس برس من محطة الفضاء الدولية في الاول من أغسطس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

قد تصبح قريبًا عضو فريق «أرتيميس»، جيسيكا واتكينز (34 عامًا)، واحدة من أولى النساء اللواتي تطأ قدماها سطح القمر في السنوات المقبلة.

وعند سؤال واتكينز، المنتمية لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، عن الوجهة المفضلة لديها بين القمر والمريخ، من محطة الفضاء الدولية تقول ضاحكة: «أذهب في الرحلة التي تأتي أولًا!» مؤكدة أنها ستكون «بغاية السعادة» أكانت وجهتها «القمر أم المريخ»، وفق «فرانس برس».

وسبق لجيسيكا أن حققت إنجازًا تاريخيًا: في أول رحلة فضائية تشارك فيها، أصبحت أول امرأة سوداء تنجز مهمة لفترة طويلة في محطة الفضاء الدولية، حيث أمضت أكثر من ثلاثة أشهر وتعتزم البقاء لثلاثة أشهر أخرى.

- مخطط ياباني لبناء مستعمرات على القمر

ففي رحلات «أبولو» إلى القمر، لم يُرسل إلا رجال بيض. لذلك، تسعى «ناسا» بشكل تدريجي لتحسين صورتها في هذا الصدد من خلال تخطيطها لإرسال نساء إلى القمر للمرة الأولى، بالإضافة إلى أشخاص من أصحاب البشرة الملونة.

وتقول واتكينز إن هذه الخطوة «ستكون مهمة للوكالة وللولايات المتحدة وللعالم بأسره»، معتبرة أن «تمثيل فئة معينة من البشر مهمة».

وتضيف: «أشعر بامتنان كبير تجاه ما حققه أسلافي والنساء والعلماء من أصحاب البشرة السوداء، الذين مهدوا الطريق لوجودي هنا اليوم. وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة إلي».

عالمة جيولوجيا
نشأت جيسيكا واتكينز، المولودة في ماريلاند قرب العاصمة الأميركية واشنطن، في كولورادو قبل أن تكمل دراستها في مجال الجيولوجيا في كاليفورنيا. وفي إطار منحة حصلت عليها لإكمال دراسات ما بعد الدكتوراه، تعاونت مع «ناسا» في بحوثها حول الروبوت الجوال «كوريوسيتي» الذي هبط قبل عشر سنوات على المريخ.

وبالتالي، أصبح الكوكب الأحمر عزيزًا عليها. ونشرت العالمة الأميركية كذلك دراسة علمية تتمحور على المريخ أثناء وجودها في محطة الفضاء الدولية.

وتصف جيسيكا نفسها بأنها «عالمة جيولوجيا بالدرجة الأولى، ثم عالمة، ثم رائدة فضاء».

وتتذكر الشابة جيدًا عندما بدأ شغفها ينمو تجاه جيولوجيا الأرض، وهو العلم الذي يدرس تركيبة الكواكب وطريقة تكونها.

فبعدما تلقت في مادة الجيولوجيا درسًا يتناول تطور الكواكب، وهو عملية تتجمع خلالها الصخور التي يتزايد حجمها لتكوين كوكب ما، تقول عالمة الفضاء إنها أدركت حينها أن هذا الموضوع هو ما تريد أن تدرسه وتعمل في مجاله طيلة حياتها.

لذلك، ترى أنه من «المذهل» أن يشكل الشخص «جزءًا من جهد يُبذل لإنجاز أبحاث ميدانية على سطح كوكب آخر».

ويهدف برنامج «أرتيميس» الذي يأتي خلفًا لـ«أبولو» إلى إقامة وجود بشري دائم على القمر بشكل تدريجي، قبل اعتماده قاعدة خلفية لأي رحلة تنجز إلى المريخ. ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة غير مأهولة إلى القمر نهاية الشهر الجاري.

واختيرت جيسيكا واتكينز ضمن علماء الفضاء الـ18 الذين حُددت أسماؤهم لتولي مهمات «أرتيميس» إن كان من خلال رحلات جوية أو عبر عمل ينجزونه من على كوكب الأرض.

ويتمتع رواد الفضاء الذين يعملون لدى «ناسا» (يبلغ عددهم حاليًا 42 شخصًا) بالفرص نفسها ليتم اختيارهم للمشاركة في مهمة قمرية.

الذهاب بعيدًا
وإذا كانت «ناسا» تفضل اختيار رائدة فضاء تتمتع بخبرة واسعة للمشاركة في أول مهمة مأهولة، فالخلفية العلمية التي تملكها جيسيكا ستعمل لصالحها في المستقبل.

ويعتبر التمتع بشخصية لطيفة وبروحية الفريق عاملين مهمين في عملية اختيار رواد الفضاء كذلك لأن هؤلاء يعيشون لفترات طويلة مع بعضهم البعض في مساحات محدودة. وتشير واتكينز إلى أن المقربين منها يقولون لها إن التعامل معها «سهل»، بالإضافة إلى انها أدركت قيمة العمل الجماعي أثناء ممارستها رياضة الرغبي.

فما الصفات التي تحدد مهنة رواد الفضاء بالنسبة إليها؟
تقول جيسيكا إن «كل واحد منا يتمتع بحس استكشافي معين ورغبة في الذهاب بعيدًا في ما يمكن للبشر إنجازه. أعتقد أن هذه الأمور تجمعنا».

وكانت جيسيكا تحلم منذ صغرها بالذهاب إلى الفضاء، وبقيت هذه الرغبة تراودها دائمًا من دون حتى التفكير في أنها «ستتحقق فعلًا» يومًا ما. وتقول: «لا تخشوا من الأحلام الكبيرة، فأنتم لا تعرفون متى تصبح أحلامكم حقيقة».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة ...
«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان

«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان
حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما

حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض

دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب

ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)
وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه

سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس

شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه

شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة

دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة
البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»
عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية

عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن

«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية

مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نهاية مأساوية لحوت البيلوغا التائه في نهر السين
نهاية مأساوية لحوت البيلوغا التائه في نهر السين
دراسة: اليراعات تفضل التزاوج بعيدا من الأضواء
دراسة: اليراعات تفضل التزاوج بعيدا من الأضواء
توقف ثلث المراهقين الأميركيين عن استخدام «فيسبوك»
توقف ثلث المراهقين الأميركيين عن استخدام «فيسبوك»
النرويج تخطط لقتل «فرِيا»
النرويج تخطط لقتل «فرِيا»
هل يمكن منع ذوبان أكبر غطاء جليدي على الأرض؟
هل يمكن منع ذوبان أكبر غطاء جليدي على الأرض؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب...
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»...
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار بإسبانيا
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار ......
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)...
إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس
إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس...
المزيد
جيسيكا واتكينز قد تصبح أول امرأة تذهب إلى القمر
جيسيكا واتكينز قد تصبح أول امرأة تذهب إلى القمر...
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض...
اكتشافات تعيد تشكيل الفكرة حول المستوطنات البشرية الأولى
اكتشافات تعيد تشكيل الفكرة حول المستوطنات البشرية الأولى...
هل يمكن منع ذوبان أكبر غطاء جليدي على الأرض؟
هل يمكن منع ذوبان أكبر غطاء جليدي على الأرض؟...
النرويج تخطط لقتل «فرِيا»
النرويج تخطط لقتل «فرِيا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط