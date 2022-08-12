Atwasat

النرويج تخطط لقتل «فرِيا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 12:00 مساء
النرويج تخطط لقتل «فرِيا»
صورة التقطت في 18 يوليو 2022 لأنثى الفظ فريا قفي أوسلو (أ ف ب)
alwasat radio

تدرس النرويج إمكان اللجوء إلى القتل الرحيم لأنثى الفظ «فرِيا»، التي باتت نجمة موسم الصيف في مضيق أوسلو.

ويأتي ذلك، نظراً إلى ما أصبحت تشكله «فرِيا» من خطر على حياتها وحياة الناس، الذين يأتون لمشاهدتها، وفق «فرانس برس».

وأوضحت مديرية الثروة السمكية النرويجية في بيان أن «فريا» البالغ وزنها نحو 600 كيلوغرام لا تزال تجذب مهتمين كثراً، رغم الدعوات المستمرة للابتعاد عنها وعدم إزعاجها. وأرفقت المديرية بيانها بصورة تظهر حشداً من المتفرجين في المحيط المباشر للحيوانات.

- «القتل الرحيم» لحوت في نهر السين

وأكدت الناطقة باسم مديرية الثروة السمكية نادية جديني أن «التصرف المتهور من الجمهور وعدم احترام تعليمات السلطات يمكن أن يعرض الأرواح للخطر».

وأضافت «ندرس في الوقت الراهن تدابير إضافية، ويمكن أن يكون القتل الرحيم أحد الخيارات المطروحة فعلياً».

وتعيش حيوانات الفظ عادة تحت خطوط العرض الشمالية في القطب الشمالي، لكنّ «فريا» (وهو اسم إلهة للحب والجمال في الأساطير الاسكندينافية)، موجودة في مياه العاصمة النرويجية منذ 17 يوليو الفائت.

وصُوّرت لقطات فيديو لـ«فريا» وهي تطارد عصافير لاصطيادها، أو تصعد إلى قوارب تنوء تحت وزنها لتنام على متنها (علماً أن حيوانات الفظ يمكن أن تنام 20 ساعة يومياً)، متسببة بأضرار مادية كبيرة.

أنثى الفظ 
لكن على الرغم من التعليمات التي أصدرتها السلطات، لا يزال الفضوليون يزعجون «فريا» إذ يسبحون قرب مكان وجودها، أو يقتربون كثيراً منها، وأحياناً بصحبة أطفال، لتصويرها، بحسب مديرية الثروة السمكية.

وقالت جديني «من الواضح أن أنثى الفظ لا تتمتع بالراحة الكافية والخبراء الذين نستشيرهم يعتقدون أنها متوترة».

ويعتبر الفظ من الأنواع المحمية، ويتغذى بشكل أساسي على اللافقاريات كالرخويات والقريدس وسرطان البحر والأسماك الصغيرة. ويبلغ متوسط وزن الذكر منه نحو طن في مرحلة البلوغ، فيما يصل وزن الأنثى إلى 700 كيلوغرام.

وأشارت السلطات إلى أن «حيوان الفظ لا يشكل عادة خطراً على البشر ما داموا على مسافة بعيدة منه، ولكن إذا أزعجوه ولم يتمكن من التمتع بالراحة الكافية، فقد يشعر بالخطر ويلجأ إلى مهاجمتهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية

مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة

فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
تركيا تكشف عن محادثات نادرة مع النظام السوري

تركيا تكشف عن محادثات نادرة مع النظام السوري
رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية

رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية
تفاصيل انتخابات نادي الأهلي طرابلس لاختيار مجلس إدارة جديد

تفاصيل انتخابات نادي الأهلي طرابلس لاختيار مجلس إدارة جديد
في العدد 351: ضياع خارطة الطريق.. وضجة وزير التعليم العالي

في العدد 351: ضياع خارطة الطريق.. وضجة وزير التعليم العالي
معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل

معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل
خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة

خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
حول المرآة

حول المرآة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السلطات الفرنسية تحاول إنقاذ حوت البيلوغا
السلطات الفرنسية تحاول إنقاذ حوت البيلوغا
موجات الحر المسجلة في الماضي لا تنفي وجود ظاهرة احترار مناخي
موجات الحر المسجلة في الماضي لا تنفي وجود ظاهرة احترار مناخي
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
نهاية مأساوية لحوت البيلوغا التائه في نهر السين
نهاية مأساوية لحوت البيلوغا التائه في نهر السين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخطط ياباني لبناء مستعمرات على القمر
مخطط ياباني لبناء مستعمرات على القمر...
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب...
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»...
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار بإسبانيا
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار ......
إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس
إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس...
المزيد
النرويج تخطط لقتل «فرِيا»
النرويج تخطط لقتل «فرِيا»...
توقف ثلث المراهقين الأميركيين عن استخدام «فيسبوك»
توقف ثلث المراهقين الأميركيين عن استخدام «فيسبوك»...
دراسة: اليراعات تفضل التزاوج بعيدا من الأضواء
دراسة: اليراعات تفضل التزاوج بعيدا من الأضواء...
نهاية مأساوية لحوت البيلوغا التائه في نهر السين
نهاية مأساوية لحوت البيلوغا التائه في نهر السين...
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط