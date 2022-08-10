إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة كانت قد تسلمته من أحد المواطنين بمدينة طبرق.

وشكرت المنظمة رزق السنوسي لعميري التي أشارت إلى تعاونه للمرة الثانية معها، بعد أن افترس الحيوان مجموعة من الدواجن لديه، حيث قام بنصب فخاخ له ولم يقم بقتله، وهذا إن يدل على وعيه بأهمية الحياة البرية، بحسب بيان المنظة على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن المنظمة كانت قد قامت في وقت سابق بإجراء دراسة ورصد لهذا الحيوان، وبالفعل جرى رصد أعداد منه في منطقة وادي الناقة، حيث كانت آخر دراسة أجريت على هذا القط تعود للمركز العربي لدراسة المناطق الجافه والأراضي القاحلة (الاكساد) العام 1984 والتي كانت معلوماتها قليلة

الهر البري الأفريقي يشابه الهر المنزلي غير أن أرجله أطول وعلى جسمه توجد خطوط رأسية، يزن ذكر الهر البري حوالي 8 كيلو غرامات ويتغذى على الثدييات الصغيرة والطيور والزواحف والحشرات، ومدة الحمل عندها 56 يومًا تلد من 2 إلى 5 «جراء».