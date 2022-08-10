Atwasat

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 05:00 مساء
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
لحظة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة كانت قد تسلمته من أحد المواطنين بمدينة طبرق.

وشكرت المنظمة رزق السنوسي لعميري التي أشارت إلى تعاونه للمرة الثانية معها، بعد أن افترس الحيوان مجموعة من الدواجن لديه، حيث قام بنصب فخاخ له ولم يقم بقتله، وهذا إن يدل على وعيه بأهمية الحياة البرية، بحسب بيان المنظة على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن المنظمة كانت قد قامت في وقت سابق بإجراء دراسة ورصد لهذا الحيوان، وبالفعل جرى رصد أعداد منه في منطقة وادي الناقة، حيث كانت آخر دراسة أجريت على هذا القط تعود للمركز العربي لدراسة المناطق الجافه والأراضي القاحلة (الاكساد) العام 1984 والتي كانت معلوماتها قليلة

الهر البري الأفريقي يشابه الهر المنزلي غير أن أرجله أطول وعلى جسمه توجد خطوط رأسية، يزن ذكر الهر البري حوالي 8 كيلو غرامات ويتغذى على الثدييات الصغيرة والطيور والزواحف والحشرات، ومدة الحمل عندها 56 يومًا تلد من 2 إلى 5 «جراء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»

ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما

البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال

الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار

قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
كمبوديا توقف مشروعا يهدد محمية برية
كمبوديا توقف مشروعا يهدد محمية برية
التغير المناخي يهدد أراضي قبيلة أصلية في نيويورك
التغير المناخي يهدد أراضي قبيلة أصلية في نيويورك
عطل موقت في خدمات «غوغل»
عطل موقت في خدمات «غوغل»
حذروا من اللازانيا بلحم البقر.. علماء يكشفون الأثر البيئي للمنتجات الغذائية
حذروا من اللازانيا بلحم البقر.. علماء يكشفون الأثر البيئي ...
السلطات الفرنسية تحاول إنقاذ حوت البيلوغا
السلطات الفرنسية تحاول إنقاذ حوت البيلوغا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مخطط ياباني لبناء مستعمرات على القمر
مخطط ياباني لبناء مستعمرات على القمر...
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب...
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»...
علماء: «جيمس ويب» ربما عثر على أبعد مجرة
علماء: «جيمس ويب» ربما عثر على أبعد مجرة...
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار بإسبانيا
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار ......
المزيد
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)...
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط...
موجات الحر المسجلة في الماضي لا تنفي وجود ظاهرة احترار مناخي
موجات الحر المسجلة في الماضي لا تنفي وجود ظاهرة احترار مناخي...
السلطات الفرنسية تحاول إنقاذ حوت البيلوغا
السلطات الفرنسية تحاول إنقاذ حوت البيلوغا...
حذروا من اللازانيا بلحم البقر.. علماء يكشفون الأثر البيئي للمنتجات الغذائية
حذروا من اللازانيا بلحم البقر.. علماء يكشفون الأثر البيئي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط