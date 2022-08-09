السلطات الفرنسية تحاول إنقاذ حوت البيلوغا

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم السلطات الفرنسية، بحسب ما أعلنت، الإثنين، انتشال حوت بيلوغا من نهر السين ونقله إلى البحر في محاولة لإنقاذه.

وقالت المسؤولة المحلية إيزابيل دورليا بوزيه «بدا لنا أن من الممكن التفكير ربما في نقل (الحوت) إلى البحر، ومن الممكن محاولة ذلك لمصلحته ونحن نعمل بجد على ذلك»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «نحن جميعا سعداء جدا بالعمل على هذا الخيار»، لكنها أقرت بأن نجاح المحاولة غير مضمون.

ولم يكن في وسع بوزيه تحديد توقيت هذه العملية الدقيقة ومكانها وكيفية تنفيذها، نظرا إلى صعوبة نقل حيوان بهذا الحجم يزن نحو 800 كيلوغرام، إضافة إلى كونه مريضا.

كذلك يشكل بُعد المسافة عن بحر المانش عامل صعوبة آخر، إذ إن النقطة الواقعة على بعد 70 كيلومترا شمال غرب باريس والتي دخل منها الحوت، الجمعة، تبعد نحو 130 كيلومترا من مصب البحر.

وأوضحت سلطات إقليم أور (غرب باريس) أن نقل الحوت يمكن أن يكون بواسطة مركب أو برا أو بواسطة مروحية.

وأفادت جمعية «سي شيبرد» أن حوت البيلوغا الذي رصد، الثلاثاء، في نهر السين بشمال فرنسا، كان في حالة مستقرة، صباح الإثنين.

وفي الأيام الأخيرة، بُذلت العديد من المحاولات لإطعام هذا الحيوان «الضعيف جدا» وفق الإدارة المحلية للمنطقة، لكن دون جدوى، ما يقلل من فرص بقائه على قيد الحياة. إضافة إلى ذلك، فإن تركه في المياه الراكدة الدافئة المختلفة عن بيئته المائية المعتادة، يضر بصحته.

وعلق حوت أوركا في مايو الماضي بنهر السين، ولم تنجح محاولات إنقاذه فنفق في نهاية المطاف بسبب الجوع.

وأشار مرصد «بيلاجيس» المتخصص في الثدييات البحرية إلى هذا الحوت هو الثاني من نوع بيلوغا يتبين وجوده في فرنسا إذ سبق أن انتشل صياد واحدا عند مصب نهر لوار (وسط فرنسا) العام 1948.