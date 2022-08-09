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عطل موقت في خدمات «غوغل»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 10:29 صباحا
عطل موقت في خدمات «غوغل»
شعار «غوغل» أمام مركز بيانات تابع للمجموعة في الدنمارك، 30 نوفمبر 2020 (أ ف ب)
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أبلغ عشرات آلاف مستخدمي خدمات «غوغل»، موقع «DownDetector.com» بوجود أعطال، مساء الإثنين، إلا أن المشكلة حُلت سريعا.

وقال ناطق باسم «غوغل»: «نحن على علم بوجود مشكلة في تحديث برمجية حصل في وقت متأخر من بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ ما أثر لفترة وجيزة على توافر خدمات غوغل سيرش وغوغل مابس. نقدم اعتذارنا عن أي مشكلة قد تكون نجمت». وأضاف «تحركنا سريعا لحل المشكلة وخدماتنا باتت متوافرة مجددا».

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وكان موقع DownDetector.com المرجعي في هذا المجال غرد ليل الإثنين- الثلاثاء «أبلغ مستخدمون بوجود مشاكل على غوغل مابس».

في الولايات المتحدة أبلغ أكثر من 40 ألف شخص هذا الموقع بعطل في غوغل ولا سيما في مدن كبرى مثل نيويورك ودنفر في ولاية كولورادو.

لكن هذا العدد تراجع بشكل كبير بعد ساعتين على بدء ورود الشكاوى. وتلقى الموقع أيضا شكاوى لكن بأعداد أقل بشأن غوغل كلاود وغوغل كالندر خصوصا.

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