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كمبوديا توقف مشروعا يهدد محمية برية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 10:32 صباحا
كمبوديا توقف مشروعا يهدد محمية برية
صورة مؤرخة في 7 يوليو 2022 تظهر قردة مكاك قرب معبد بايون في حديقة انغكور بارك في سييم ريب (أ ف ب)
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بعد دعوات عبر الإنترنت لوقفه، ألغى رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، الأحد، مشروع تطوير مدينة مثيرًا للجدل حول محمية للحياة البرية وحديقة حيوانات قرب العاصمة.

وبدأ ناشطون بيئيون وسكان محليون التعبير عن مخاوفهم واعتراضاتهم، عندما أُعلن المشروع حول حديقة حيوانات ومركز إنقاذ الحياة البرية بنوم تاماو قبل أشهر.

وبدأ المطورون، الأسبوع الماضي، هدم مناطق مخصخصة حول منطقة غابات بنوم تاماو التي تبلغ مساحتها أكثر من ألفي هكتار، الواقعة على مسافة ساعة بالسيارة من العاصمة بنوم بنه، التي تعتبر موطنًا لعديد الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض.

لا تصلح لزراعة الأشجار
ودافع المسؤولون عن المشروع قائلين إن أرض المنطقة كانت رملية جدًا، ولا تصلح لزراعة الأشجار وإن الخنازير البرية دمرت محاصيل المزارعين.

لكن صباح الأحد، أمر رئيس الوزراء هون سين بوقف المشروع وشكر المواطنين على «تعليقاتهم البناءة» وطلباتهم للحفاظ على الغابة المحيطة بحديقة حيوانات بنوم تاماو.

وكتب في منشور على صفحته الرسمة في «فيسبوك»: «أمرت (...) بإلغاء كل تصاريح مبادلة الأراضي والتنمية».

الحفاظ على الغابة
وأضاف أنه يجب الحفاظ على الغابة المحيطة بحديقة الحيوانات، وأمر الشركات بإعادة زرع الأشجار على مسافة تمتد عشرات الهكتارات من الأراضي التي دمرت.

وقال مدير برنامج الإنقاذ والرعاية في «وايلد لايف ألاينس»، نيك ماركس الذي يعمل في بنوم تاماو منذ 20 عامًا، إن قرار هون سين «يوضح رغبة كمبوديا في الحفاظ على الحياة البرية».

وأضاف: «بنوم تاماو دون الغابة المحيطة بها هي مجرد حديقة حيوانات. مع وجود الغابة حولها، فهي مكان للحفظ، وهذا هو المهم، الحفاظ على الحياة البرية».

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