سول تطلق أول مسبار قمري كوري جنوبي

القاهرة - بوابة الوسط

في مهمة مدتها سنة واحدة، انطلق أول مسبار قمري كوري جنوبي، مساء الخميس، من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية.

وهو حدث يشكل محطة مهمة في مسيرة سول نحو تحقيق طموحاتها الفضائية ومنها إنزال مركبة فضائية على القمر قبل سنة 2030، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزارة العلوم الكورية الجنوبية أن المركبة المدارية «دانوري» المكونة من كلمتي «دال» (أي القمر) و«نوري» (أي التمتع) أقلعت في الساعة 00:08 من يوم الجمعة بتوقيت غرينتش في صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبايس إكس». ومن المقرر أن تدخل المركبة الفضائية مدار القمر في ديسمبر.

هوائي الفضاء السحيق

وقال نائب وزير العلوم أوه تاي سوك إن المهمة تسير من دون مشاكل وإن الباحثين بدأوا يتواصلون مع «دانوري» من خلال هوائي الفضاء السحيق التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» في كانبيرا بأستراليا.

وأضاف في تصريح للصحفيين أن «تحليل المعلومات الواردة بواسطة الأقمار الصناعية أكد أن لوحة «دانوري» الشمسية فُتحت بالطريقة الصحيحة مما يتيح لها البدء بتوليد الطاقة.

أما رئيس المعهد الكوري لأبحاث الفضاء لي سانغ ريول فاستبق إطلاق «دانوري» بنشر مقطع فيديو وصفه فيه بأنه «مجرد بداية». وأضاف «إذا كنا أكثر إصرارا والتزاما بتطوير تقنيات السفر إلى الفضاء، فسنكون قادرين على الوصول إلى المريخ والكويكبات وسواها في المستقبل القريب».

واعتبر أنه «إنجاز بالغ الأهمية في تاريخ الاستكشاف الفضائي الكوري».

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وسيستخدم «دانوري» خلال مهمته ست أدوات مختلفة، بينها كاميرا فائقة الحساسية وفرتها «ناسا»، ستكون من أبرز مهامها درس سطح القمر بهدف تحديد مواقع الهبوط للمهام المستقبلية.

ويختبر «دانوري» أيضا للمرة الأولى عالميا وفقا لحكومة كوريا الجنوبية، نظام اتصالات فضائية شبكي جديد مقاوم للاضطرابات.

كاي-بوب فضائي

وسيحاول المسبار أيضا إنشاء بيئة إنترنت لاسلكية تهدف إلى الربط بين الأقمار الصناعية أو مركبات الاستكشاف. وسيتم اختبار هذا الاتصال اللاسلكي في الفضاء من خلال بث متواصل لأغنية «داينمايت» لفرقة الكاي بوب «بي تي إس».

وتتولى أداة ثانية هي «شادوكام» (ShadowCam) تسجيل صور من مناطق القمر التي تبقى بشكل دائم في الظل. ويأمل العلماء في العثور على مصادر عير ظاهرة للمياه والجليد في هذه المناطق المظلمة والباردة الواقعة بالقرب من القطبين.

وشرح مسؤول في المعهد الكوري لأبحاث الفضاء أن «كوريا الجنوبية ستصبح في حال نجاح هذه المهمة سابع دولة في العالم تطلق مسبارا غير مأهول الى القمر»، وفق «فرانس برس».

وشدد على أنها «لحظة محورية لبرنامج التطوير الفضائي في كوريا الجنوبية»، مضيفا «نأمل في أن نواصل المساهمة في الفهم العالمي للقمر بما سيكتشفه المسبار».

ويتوقع العلماء الكوريون الجنوبيون أن يمهد «دانوري» الذي استغرق تصنيعه سبع سنوات الطريق لأهداف أكثر طموحا. وتخطط كوريا الجنوبية لهبوط مركبة فضائية تابعة لها على سطح القمر بحلول العام 2030.

غزو الفضاء

ولا تزال كوريا الجنوبية متأخرة في مجال غزو الفضاء رغم أن اقتصادها يحل في المرتبة الـ12 على مستوى العالم ومع أنها واحدة من أكثر الدول تقدما من الناحية التكنولوجية. وفي المقابل، وضعت دول آسيوية كبرى أخرى كالصين واليابان والهند برامج فضائية متقدمة.

ومع أن شركة «سبايس إكس» الخاصة تولت إطلاق «دانوري»، أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح في يونيو أول صاروخ من تصميمها سمته «نوري»، وضع مجموعة أقمار صناعية في المدار، بعد محاولة فاشلة في أكتوبر. وبذلك أصبحت سابع دولة في العالم تطلق بنجاح حمولة طن واحد على صواريخها الخاصة.

وتسعى كوريا الشمالية إلى أن تصبح ضمن نادي الدول التي تملك قدرات ذاتية في إطلاق الأقمار الصناعية. وأكدت أنها وضعت قمرا صناعيا يبلغ وزنه 300 كيلوغرام في المدار العام 2012 باستخدام صاروخ، وهو ما رأت فيه سول وواشنطن تجربة مقنعة لصاروخ عابر للقارات.