سادس رحلات «بلو أوريجين».. سارة صبري أول مصرية تصل الفضاء (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

من خلال سادس رحلة سياحة فضائية ناجحة لشركة «بلو أوريجين»، أصبحت المهندسة سارة صبري أول مصرية تصل إلى الفضاء، الخميس، بعد رحلة استغرقت نحو عشر دقائق على متن الصاروخ «نيو شيبارد».

وانطلقت أول رحلة للشركة الفضائية المملوكة للملياردير الأميركي جيف بيزوس، في أواخر يوليو 2021، وكان جيف بيزوس نفسه على متنها، وفق «فرانس 24».

رحلة الفضاء البشرية السادسة

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: «اليوم، أكملت بلو أوريجين بنجاح رحلة الفضاء البشرية السادسة والرحلة الثانية والعشرين لبرنامج نيو شيبارد، ضم طاقم رواد الفضاء: كوبي كوتون، ماريو فيريرا، فانيسا أوبراين، كلينت كيلي، سارة صبري، وستيف يونغ».

وقال فيل جويس، نائب الرئيس الأول، نيو شيبرد: «إنه لشرف لفريقنا أن يقدم لعملائنا تحولا يغير حياتهم من منظور كوكبنا الهش... مر أكثر من عام بقليل منذ أول رحلة بشرية لنيو شيبرد، ونقلنا حتى الآن 31 شخصا فوق خط كارمان. شكرا لهؤلاء الرواد الأوائل في مساعدتنا على تحقيق رؤيتنا لملايين الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في الفضاء لصالح الأرض».

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وأقلعت الكبسولة من غرب تكساس، ووصلت بمجرد دفعها بواسطة قاذفة، إلى ارتفاع يزيد على 100 كيلومتر قبل أن تهبط نحو الأرض، وتم كبح سرعتها بواسطة مظلات لتهبط بهدوء في الصحراء.

وخلال التجربة الفريدة، تمكن الركاب من اختبار انعدام الجاذبية عبر فصل أنفسهم عن مقاعدهم لبضع لحظات، ورؤية أنحناء الأرض من خلال نوافذ كبيرة.

سارة صبري

ويقدم برنامج «الفضاء من أجل الإنسانية» الرعاية للمصرية سارة صبري، وهي مهندسة ومؤسسة جمعية تهدف إلى تعزيز أبحاث الفضاء، ويهدف البرنامج إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفضاء.

وأصبحت كذلك الأميركية – البريطانية، فانيسا أوبراين، أول امرأة تسجل رقما قياسيا في غينيس يُمنح لمن خاضوا ظروفا قاسية على الأرض، إذ سبق لها أن صعدت جبل إيفرست، ووصلت في المياه إلى أعمق نقطة «تشالنجر ديب»، وعبرت في الهواء حدود الفضاء الخارجي.

فيما تكون طاقم الرحلة من المؤسس المشارك لشبكة «كوبي كوتون» على قناة «يوتيوب» رجل الأعمال ستيف يونغ، وكلينت كيلي 3 الذي عمل لصالح وكالة تابعة للبنتاغون حيث قاد مشروعا لتطوير السيارات ذاتية القيادة.

المصرية سارة صبري (الإنترنت)