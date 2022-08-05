Atwasat

سادس رحلات «بلو أوريجين».. سارة صبري أول مصرية تصل الفضاء (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 01:22 مساء
سادس رحلات «بلو أوريجين».. سارة صبري أول مصرية تصل الفضاء (فيديو)
من اليسار: سارة صبري، وستيف يونغ، وكوبي كوتون، وفانيسا أوبراين، وكلينت كيلي الثالث، وماريو فيريرا (بلو أوريجين)
alwasat radio

من خلال سادس رحلة سياحة فضائية ناجحة لشركة «بلو أوريجين»، أصبحت المهندسة سارة صبري أول مصرية تصل إلى الفضاء، الخميس، بعد رحلة استغرقت نحو عشر دقائق على متن الصاروخ «نيو شيبارد».

وانطلقت أول رحلة للشركة الفضائية المملوكة للملياردير الأميركي جيف بيزوس، في أواخر يوليو 2021، وكان جيف بيزوس نفسه على متنها، وفق «فرانس 24».

رحلة الفضاء البشرية السادسة
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: «اليوم، أكملت بلو أوريجين بنجاح رحلة الفضاء البشرية السادسة والرحلة الثانية والعشرين لبرنامج نيو شيبارد، ضم طاقم رواد الفضاء: كوبي كوتون، ماريو فيريرا، فانيسا أوبراين، كلينت كيلي، سارة صبري، وستيف يونغ».

وقال فيل جويس، نائب الرئيس الأول، نيو شيبرد: «إنه لشرف لفريقنا أن يقدم لعملائنا تحولا يغير حياتهم من منظور كوكبنا الهش... مر أكثر من عام بقليل منذ أول رحلة بشرية لنيو شيبرد، ونقلنا حتى الآن 31 شخصا فوق خط كارمان. شكرا لهؤلاء الرواد الأوائل في مساعدتنا على تحقيق رؤيتنا لملايين الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في الفضاء لصالح الأرض».

- كبسولة «بلو أوريجين» تهبط على الأرض وعلى متنها جيف بيزوس بعد عبورها حدود الفضاء وعودتها (فيديو)

وأقلعت الكبسولة من غرب تكساس، ووصلت بمجرد دفعها بواسطة قاذفة، إلى ارتفاع يزيد على 100 كيلومتر قبل أن تهبط نحو الأرض، وتم كبح سرعتها بواسطة مظلات لتهبط بهدوء في الصحراء.

وخلال التجربة الفريدة، تمكن الركاب من اختبار انعدام الجاذبية عبر فصل أنفسهم عن مقاعدهم لبضع لحظات، ورؤية أنحناء الأرض من خلال نوافذ كبيرة.

سارة صبري
ويقدم برنامج «الفضاء من أجل الإنسانية» الرعاية للمصرية سارة صبري، وهي مهندسة ومؤسسة جمعية تهدف إلى تعزيز أبحاث الفضاء، ويهدف البرنامج إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفضاء.

وأصبحت كذلك الأميركية – البريطانية، فانيسا أوبراين، أول امرأة تسجل رقما قياسيا في غينيس يُمنح لمن خاضوا ظروفا قاسية على الأرض، إذ سبق لها أن صعدت جبل إيفرست، ووصلت في المياه إلى أعمق نقطة «تشالنجر ديب»، وعبرت في الهواء حدود الفضاء الخارجي.

فيما تكون طاقم الرحلة من المؤسس المشارك لشبكة «كوبي كوتون» على قناة «يوتيوب» رجل الأعمال ستيف يونغ، وكلينت كيلي 3 الذي عمل لصالح وكالة تابعة للبنتاغون حيث قاد مشروعا لتطوير السيارات ذاتية القيادة.

المصرية سارة صبري (الإنترنت)
المصرية سارة صبري (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»

أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»
لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن

لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن
هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟

هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة

إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة
بادوسا وأنس جابر إلى ربع نهائي دورة سان خوسيه

بادوسا وأنس جابر إلى ربع نهائي دورة سان خوسيه
محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب

محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب
اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية

اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية
انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار

انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار
الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ

الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ
بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي

بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن

«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين

شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية

مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تستنزف بطارية هاتفك.. احذر «تطبيقات مصاصي الدماء»
تستنزف بطارية هاتفك.. احذر «تطبيقات مصاصي الدماء»
«تويتر» يختبر ميزة جديدة متعددة المهام
«تويتر» يختبر ميزة جديدة متعددة المهام
إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس
إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
إدراج قردة الجبون مجددا في الغابة المحيطة بمعابد أنغكور الكمبودية
إدراج قردة الجبون مجددا في الغابة المحيطة بمعابد أنغكور الكمبودية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل...
مخطط ياباني لبناء مستعمرات على القمر
مخطط ياباني لبناء مستعمرات على القمر...
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب...
علماء: «جيمس ويب» ربما عثر على أبعد مجرة
علماء: «جيمس ويب» ربما عثر على أبعد مجرة...
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار بإسبانيا
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار ......
المزيد
سادس رحلات «بلو أوريجين».. سارة صبري أول مصرية تصل الفضاء (فيديو)
سادس رحلات «بلو أوريجين».. سارة صبري أول مصرية تصل الفضاء ......
الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ
الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ...
موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب...
إدراج قردة الجبون مجددا في الغابة المحيطة بمعابد أنغكور الكمبودية
إدراج قردة الجبون مجددا في الغابة المحيطة بمعابد أنغكور ......
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط