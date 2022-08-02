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إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 12:02 مساء
إغوانة برية انقرضت قبل قرن تتكاثر مجددا في غالاباغوس
نوع من الإغوانة البرية في جزيرة سانتا كروز التابعة لأرخبيل غالاباغوس بالإكوادور، 27 فبراير 2019 (أ ف ب)
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استطاعت إغوانة برية انقرضت قبل نحو قرن من إحدى جزر غالاباغوس أن تتكاثر فيها مجددا بشكل طبيعي بعد إعادة إدراجها فيها، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة الإكوادورية، الإثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن فريقا تابعا لأكاديمية العلوم في كاليفورنيا لاحظ بين سنتي 1903 و1906 انقراض زواحف من نوع كونولوفوس سوبكريستاتوس، وهي أحد أنواع الإغوانة البرية الثلاثة التي تعيش في الأرخبيل، من جزيرة سانتياغو بداية القرن العشرين، وفق «فرانس برس».

وسنة 2019، أدخلت إدارة متنزه غالاباغوس الوطني أكثر من ثلاثة آلاف إغوانة أحضرتها من جزيرة قريبة لاستعادة النظام البيئي الطبيعي لسانتياغو الواقعة وسط الأرخبيل.

وأصبحت سلسلة الجزر المعزولة هذه شهيرة نتيجة ملاحظات وضعها الجيولوجي وعالم الطبيعة البريطاني تشارلز داروين الذي أحصى العام 1835 عددا كبيرا من الإغوانة من أعمار متنوعة في سانتياغو.

وقال مدير متنزه غالاباغوس الوطني داني رويدا «بعد 187 سنة، نشهد مجددا أعدادا طبيعية من الإغوانا البرية من ضمنها مجموعة من الإغوانا البالغة وأخرى أصغر سنا ومجموعة صغيرة جدا، وهو ما يشكل إنجازا كبيرا لناحية الحفظ ويعزز آمالنا في ما يتعلق بإعادة إدخال الأنواع إلى الجزر».

وتُعد جزر غالاباغوس الواقعة على بعد حوالى ألف كيلومتر من ساحل الإكوادور موطنا لنباتات وحيوانات فريدة ومدرجة ضمن التراث الطبيعي العالمي.

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