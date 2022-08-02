«تويتر» يختبر ميزة جديدة متعددة المهام

القاهرة - بوابة الوسط

يختبر «تويتر» ميزة جديدة، من شأنها مساعدة مستخدمي التطبيق على إرفاق أنواع مختلفة من الوسائط المتعددة في تغريدة واحدة، مثل الصور والفيديوهات وملفات GIF.

وجاء في منشور نشرته الصفحات الرسمية للتطبيق « نحن نختبر ميزة جديدة مع حسابات محددة لفترة محدودة تسمح للأشخاص بمزج ما يصل إلى أربعة أنواع من الوسائط المتعددة في تغريدة واحدة»، حسب «روسيا اليوم».

وتابع: «نرى أن الأشخاص يجرون المزيد من المحادثات المرئية على تويتر ويستخدمون الصور وGIFS ومقاطع الفيديو لجعل هذه المحادثات أكثر إثارة. من خلال هذا الاختبار، نأمل في معرفة كيفية دمج الأشخاص لتنسيقات الوسائط المختلفة للتعبير عن أنفسهم بشكل أكثر إبداعا مما هو عليه الحال مع التغريدات النصية التقليدية».

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وأشارت مواقع الإنترنت «إلى أن الميزة الجديدة ستختبر حاليا عند عدد معين من المستخدمين وفي مناطق معينة من العالم، ومن غير المعروف بعد متى ستطلق بشكل رسمي لجميع المستخدمين».

وأعلن القائمون على «تويتر» مؤخرا أيضا أنهم بدأوا باختبار ميزة جديدة توفر للمستخدمين إمكانية كتابة نصوص طويلة عن مواضيع تهمهم، ونشر تلك النصوص عبر روابط خاصة.

أي أنهم لن يعودا مقيدين بعدد قليل من الكلمات كما هو الحال مع تغريدات التطبيق التقليدية، كما يمكن عبر الميزة الجديدة نشر الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والملاحظات.