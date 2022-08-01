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تستنزف بطارية هاتفك.. احذر «تطبيقات مصاصي الدماء»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 03:57 مساء
تستنزف بطارية هاتفك.. احذر «تطبيقات مصاصي الدماء»
بطارية الهاتف (الإنترنت)
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أحيانا تنفد طاقة بطارية هاتفك الذكي بسرعة أعلى من المعتادة، وقد يكون ذلك بسبب ما يسمى بـ«تطبيقات مصاصي الدماء»، تلك التي تستنزف عمر بطارية هاتفك دون أن تلاحظ حدوث ذلك.

ورغم أن جميع التطبيقات الموجودة على هاتفك ستقلل من عمر البطارية، إلا أن «تطبيقات مصاصي الدماء» ستستنزفها بشكل أسرع لأنها يمكن أن تستمر في استخدام خدمات الإنترنت والموقع حتى عندما لا تستخدمها، وفق «روسيا اليوم».

وتعد تطبيقات «فيسبوك» و«ماسنجر» (تطبيق التراسل التابع لفيسبوك) هي «أكبر من يستنزف البطارية».

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ويمكن أن تعمل هذه التطبيقات باستمرار في خلفية الهاتف الجوال، وهذا يستنزف بطارية الأجهزة الخاصة بك حتى لو لم تكن تستخدم هاتفك كثيرا.

وتعمل تطبيقات «فيسبوك» في الخلفية بهدف تحديث موجز الأخبار في الصفحة الرئيسية وتحسين خدمات الموقع.

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مفيدا، ومع ذلك، إذا كنت لا تستخدم «فيسبوك» كثيرا، فقد لا تحتاج إلى تحديثه طوال الوقت.

وإذا لاحظت أن بطارية هاتفك تنفد بسرعة، فقد يكون هذا هو الجاني.

تطبيقات مصاصي الدماء
إضافة إلى «فيسبوك»، تتضمن «تطبيقات مصاصي الدماء» بعض التطبيقات الأخرى التي تستهلك طاقة البطارية مثل تطبيقات «غوغل» و«واتس آب».

لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة لمنع تطبيقات «فيسبوك من امتصاص طاقة البطارية بسرعة من جهاز «آيفون» الخاص بك.

ويمكن لمستخدمي أجهزة «أبل» إيقاف التطبيق من التحديث في الخلفية عندما لا تستخدمه، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

- ستحتاج أولا إلى الانتقال إلى الإعدادات على جهاز «آيفون»، ثم النقر فوق عام (General).

- بعد ذلك، انقر فوق تحديث تطبيق الخلفية (Background App Refresh).

- بمجرد الوصول إلى ذلك، يمكنك اختيار تحديث تطبيق الخلفية الذي تريد إيقاف تشغيله.

- يمكنك إما إيقاف تشغيل تحديثات الخلفية لجميع التطبيقات على هاتفك، أو تحديد تطبيقات فردية لإيقاف تشغيلها.

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