Atwasat

«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار بإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 10:11 صباحا
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار بإسبانيا
المئات من طيور اللقلق تقف في مكب النفايات بضواحي بينتو بالقرب من مدريد، 14 يوليو (أ ف ب)
alwasat radio

بعدما كانت مجرد محطة في مسار هجرة اللقلق نحو أفريقيا، أصبحت إسبانيا تشكل وجهة لهذه الطيور التي تستقر بشكل متزايد في البلد الأوروبي حيث تجد ما تأكله من مخلفات طعام يتركها البشر.

وترفرف مئات من الأجنحة البيضاء والسوداء بين الجرارات وفوق مساحة واسعة رميت فيها أكياس نفايات ملونة هي عبارة عن مطمر في منطقة بينتو التي تبعد حوالي ثلاثين كيلومترا جنوب مدريد، وفق «فرانس برس».

وتنغمس طيور اللقلق في النفايات ذات الرائحة النتنة مبتعدة عن الجرارات التي تتولى جعل النفايات على مستوى واحد ثم طحنها.

- آمال بإنقاذ فصيلة مهددة بالانقراض من طيور اللقلق
طيور اللقلق تعود لطبيعتها في فرنسا

ويقول الخبير الفني في المطمر كارلوس بينتو وهو يبتسم وينظر إلى سرب الطيور «تشكل بالنسبة إلينا جزءا من المنظر». ويُرمى في المكب يوميا ما بين 200 إلى 300 طنّ من مخلفات طعام أصبحت هدفا لطيور اللقلق. ويشير بينتو إلى أن الطيور «تذهب إلى المواقع التي تنبثق منها روائح مخلفات مرمية حديثا».

وتُرصد هذه الظاهرة في مختلف أنحاء إسبانيا، إذ تجذب مطامر النفايات طيور اللقلق وتغير ليس فقط عاداتها الغذائية بل مسار هجرتها كذلك.

وفي ألكالا دي إيناريس التي تُعد عاصمة إسبانية لطيور اللقلق وتقع شرق مدريد، يشكل هذا النوع من الطيور رمزا يدفع بعلماء الطيور من مختلف بلدان أوروبا إلى زيارة المنطقة. وتقول ألمودينا سوريانو، وهي طبيبة بيطرية تعمل في البلدية «انظروا من حولكم فطيور اللقلق منتشرة في كل مكان».

وتُرصد أعشاش طيور اللقلق فوق الأبراج فيما يُسمع صوتها في الشوارع وتعتبر رؤيتها في السماء مشهدا مألوفا.

ولم تكن المدينة تضم سنة 1970 سوى عشرة أعشاش فقط، بينما أصبحت أعدادها بعد خمسين عاما تفوق هذا الرقم بعشر مرات مع تسجيل وجود 109 أعشاش العام 2021 أي أكثر من 200 طائر لقلق وحتى 300 طائر في حال أحتسبت كذلك صغارها.

مائدة مفتوحة
وتلاحظ ألمودينا سوريانو أن «وتيرة الهجرة انخفضت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تعد نحو 70% من طيور اللقلق تهاجر»، ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى الطعام الذي تجده في إسبانيا، مما يجنبها العبور الخطر فوق مضيق جبل طارق الذي يفصل الجنوب الإسباني عن شمال أفريقيا بمسافة 14 كيلومترا وغالبا ما تضربه رياح عاتية. وتقول سوريانو «تنفق أعداد كبيرة من الطيور أثناء عبوره»، وفق «فرانس برس».

وتتابع «طيور اللقلق البالغة التي عبرت المضيق لا ترغب في اختبار هذه التجربة مجددا»، مضيفة «أثناء تنقلها للبحث عن طعام تصادف مكب نفايات في الهواء الطلق فتعتبره بمثابة مائدة مفتوحة، وترى الطيور تاليا أن لا سبب يجعلها تغادر المكان».

وكانت عملية تعداد أجرتها منظمة «سي إي أو/بيردلايف» غير الحكومية في أكتوبر العام 2020 شملت 36217 طيرا في إسبانيا، أكدت ميل هذا النوع «للاستيطان» في البلد.

وبينما كانت شبه الجزيرة الإيبيرية مجرد محطة في هجرة الطيور نحو أفريقيا والممتدة من سبتمبر حتى فبراير، أصبح اليوم «عدد كبير» من طيور اللقلق سواء كانت مولودة في إسبانيا أو آتية من الدنمارك أو ألمانيا أو هولندا أو فرنسا «يمضي الشتاء في إسبانيا». وقد تستقر الطيور بشكل دائم في هذا البلد أو تنتشر في شمال أوروبا.

ويقول عالم الطيور بلاس مولينا من منظمة «سي إي أو/بيردلايف» إن صغار طيور اللقلق لطالما كان لديها غريزة طبيعية للهجرة نحو أفريقيا لكنها «تهاجر من دون والديها».

تأثير محتمل للاحترار المناخي
وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أن «درجات الحرارة التي ترتفع بشكل متزايد» بسبب الاحترار المناخي قد تكون سببا وراء التغير الحاصل في العادات المرتبطة بهجرة الطيور، هذا إلى جانب السبب الرئيسي المتمثل في توافر الطعام لها في مطامر النفايات الإسبانية.

وتدرس بلدية بينتو مسألة بناء سقف للمكب بسبب تعرض طيور اللقلق لمواد خطرة كتناولها البلاستيك مثلا، ولكن من شأن هذه الخطوة أن تدفع بالطيور للرحيل.

وأنشأت سلطات منطقة ألكالا التي أُغلق فيها السنة الفائتة مطمر نفايات مغذيات طيور عملاقة توفر الطعام لطيور اللقلق، مما يبعد احتمال رحيلها من المنطقة التي لا تزال أعداد الطيور فيها حتى اليوم مرتفعةً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟
«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي

«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي
«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»
تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب

تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب
فوز الأهلي بنغازي على النصر في نهائيات «أشبال اليد»

فوز الأهلي بنغازي على النصر في نهائيات «أشبال اليد»
صداع السلاح

صداع السلاح
سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية
جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني

جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي

ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي
طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل

طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي

القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي
5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة

5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب

«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار النفط

18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار ...
قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟

قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟
جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف

جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انحسار بحيرة دوكان والعطش ينهك مزروعات مزارعي كردستان العراق
انحسار بحيرة دوكان والعطش ينهك مزروعات مزارعي كردستان العراق
فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة
فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة
روسيا تغادر محطة الفضاء الدولية «بعد العام 2024»
روسيا تغادر محطة الفضاء الدولية «بعد العام 2024»
الثروة الحيوانية والنباتية دفعت ثمنا باهظا خلال حرائق فرنسا الأخيرة
الثروة الحيوانية والنباتية دفعت ثمنا باهظا خلال حرائق فرنسا ...
وفاة «نبي المناخ» جيمس لافلوك عن 103 أعوام
وفاة «نبي المناخ» جيمس لافلوك عن 103 أعوام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. أعمق وأدق صورة ملونة للكون التقطها تلسكوب «جيمس ويب»
شاهد.. أعمق وأدق صورة ملونة للكون التقطها تلسكوب «جيمس ويب»...
شاهد.. بث مباشر لـ«ناسا» للكشف عن صور جديدة لـ«جيمس ويب»
شاهد.. بث مباشر لـ«ناسا» للكشف عن صور جديدة لـ«جيمس ويب»...
أول صورة لـ«جيمس ويب» تكشف بدايات الكون بعد الانفجار العظيم
أول صورة لـ«جيمس ويب» تكشف بدايات الكون بعد الانفجار العظيم...
«أبل» ما زالت بعيدة عن حلم السيارة ذاتية القيادة
«أبل» ما زالت بعيدة عن حلم السيارة ذاتية القيادة...
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل...
المزيد
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار بإسبانيا
«موائد» النفايات المفتوحة تدفع طيور اللقلق للاستقرار ......
هاتف متطور من «ZTE» يطلق هذا العام
هاتف متطور من «ZTE» يطلق هذا العام...
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب...
وفاة «نبي المناخ» جيمس لافلوك عن 103 أعوام
وفاة «نبي المناخ» جيمس لافلوك عن 103 أعوام...
الثروة الحيوانية والنباتية دفعت ثمنا باهظا خلال حرائق فرنسا الأخيرة
الثروة الحيوانية والنباتية دفعت ثمنا باهظا خلال حرائق فرنسا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط