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الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 02:07 مساء
الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية
صورة للوحدة المركزية لمحطة الصين الفضائية، أبريل 2021 (أ ف ب)
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أطلقت الصين ثاني وحداتها الثلاث اللازمة لإكمال محطتها الفضائية قيد الإنشاء إلى الفضاء، الأحد، في عملية «صعبة» تتطلب تلاعبات عالية الدقة.

وأرسلت الوحدة التي أطلق عليها «وينتيان»، البالغ وزنها 20 طنًا وغير المأهولة، بصاروخ «لونغ مارتش 5 بي» عند الساعة 14.22 (06.22 ت غ) من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان المدارية (جنوب)، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي «سي سي تي في»، حسب «فرانس برس».

وتجمع مئات الأشخاص على الشواطئ القريبة لالتقاط صور للصاروخ وهو يرتفع وسط سحابة من الدخان الأبيض.

وكتبت وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة (CMSA) أنه بعد ثماني دقائق من الرحلة «انفصلت وينتيان بنجاح عن الصاروخ لتضع نفسها في المدار كما كان مقررًا».

وستلتحم هذه الوحدة المختبرية البالغ طولها 18 مترًا وقطرها 4.2 متر في تيانهي، بأول وحدة في المحطة قيد الإنشاء، الموجودة في المدار منذ أبريل 2021. وتمثل العملية تحديًا للطاقم لأنها تتطلب عديد التلاعبات العالية الدقة، بعضها باستخدام ذراع آلية.

وقال جوناثان مكدويل عالم الفلك في مركز «هارفرد سميثسونيان للفيزياء الفلكية»، «إنها المرة الأولى التي تضطر فيها الصين إلى دمج مثل هذه المركبات الكبيرة معًا» مشيرًا إلى أنها «عملية دقيقة». وهي عملية سيتوجب على الصين تكرارها في وقت لاحق من العام 2022 عندما تطلق الوحدة الأخيرة لإكمال محطتها الفضائية. في النهاية «سيسمح ذلك للمحطة بأن تكون أكثر فعالية، مع المساحة والقدرة على إجراء مزيد التجارب العلمية» كما أكد مكدويل.

الأسرع
وتحتوي هذه الوحدة الجديدة التي تشمل ثلاث مناطق للنوم ومراحيض ومطبخًا، رفوفًا للتجارب العلمية. وستعمل «وينتيان» أيضًا منصة احتياطية للتحكم بالمحطة الفضائية في حال حدوث عطل.

ومن المفترض أن تصبح هذه المحطة التي سُميت باللغة الصينية تيانغونغ (القصر السماوي) لكنها تعرف أيضًا باسمها المختصر CSS («محطة الفضاء الصينية» باللغة الإنجليزية)، جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية العام.

- إقلاع أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية

وبعد «وينتيان»، سيستقبل رواد الفضاء الثلاثة في مهمة «شنتشو-14» الموجودون حاليًا في المحطة، الوحدة الثالثة والأخيرة «مينغتيان» في أكتوبر. وبمجرد تثبيت هاتين الوحدتين - المختبرين، سيظهر الهيكل العام للمحطة بشكل نهائي، على شكل حرف «T».

وستكون بعد ذلك مماثلة في الحجم لمحطة «مير» الروسية السوفياتية السابقة. ويتوقع أن يكون عمرها الافتراضي عشر سنوات على الأقل، وصولًا إلى 15 سنة.

وقال تشين لان المحلل في الموقع الإلكتروني غو-تايكونوتس Go-Taikonauts.com المتخصص في قطاع الفضاء الصيني: «بالتالي، سيكون أكمل بناء محطة الفضاء الصينية في غضون عام ونصف العام فقط، وهي الأسرع في التاريخ لمحطة فضاء». وأضاف: «على سبيل المقارنة، استغرق إنشاء مير ومحطة الفضاء الدولية 10 و12 عامًا على التوالي».

القمر والمريخ
وللمرة الأولى، سيقوم طاقمان صينيان بعملية تسليم وتسلم في المدار بالمحطة.

ويفترض أن تتم هذه العملية في ديسمبر عندما يعود رواد الفضاء في مهمة «شنتشو-14» إلى الأرض ليحل مكانهم رواد فضاء في مهمة «شنتشو-15»

ودُفعت الصين إلى بناء محطتها الخاصة بسبب استبعادها من محطة الفضاء الدولية، إذ تمنع الولايات المتحدة وكالة «ناسا» من التعاون مع بكين.

واستثمر العملاق الآسيوي مليارات الدولارات في برنامجه الفضائي لعقود.

وأرسلت الصين أول رائد فضاء لها إلى الفضاء في العام 2003. ومنذ ذلك الحين، حققت بعض الإنجازات الكبيرة خصوصًا في السنوات الأخيرة.

في بداية العام 2019، هبطت مركبة تابعة للصين على الجانب المظلم من القمر، لأول مرة في التاريخ. وفي العام 2020، أعادت عينات من القمر وأنجزت نظام «بيدو» للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وهو منافس لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الأميركي.

وفي العام 2021، هبط روبوت صيني صغير على سطح المريخ. وتخطط بكين لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول العام 2030.

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