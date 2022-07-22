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خطر يهدد الدببة القطبية من مخلفات طعام البشر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 04:57 مساء
خطر يهدد الدببة القطبية من مخلفات طعام البشر
مجموعة من الدببة القطبية تتغذى على مخلفات طعام مرمية في مكب بقرية بلوتشيا غوبا الروسية، 31 أكتوبر 2018 (أ ف ب)
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تتعرض الدببة القطبية للخطر نتيجة مخلفات الطعام التي يرميها البشر وتجذب هذه الحيوانات إلى المناطق المأهولة، على ما ذكر، الأربعاء، علماء ودعاة حفظ البيئة.

وتصدر غزو عشرات الدببة القطبية الجائعة قرية روسية نائية قبل ثلاث سنوات عناوين الصحف في مختلف أنحاء العالم، وبرزت في وسائل إعلام صور تظهر مجموعات من هذه الحيوانات تتغذى على نفايات مرمية في مكبّ بالهواء الطلق، وفق «فرانس برس».

ويشكل ما حصل في روسيا حلقة من سلسلة حوادث مماثلة تشهد تزايدًا وتُظهر التهديد الذي تمثله مخلفات الطعام على هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتتعرض الدببة القطبية لتهديد كبير جراء التغيُّر المناخي؛ إذ أن درجات حرارة في منطقة القطب الشمالي ترتفع بمعدل أسرع بثلاث مرات من المتوسط العالمي، ما يعني وجود أقل للجليد البحري الذي يشكل منطقة صيد لهذا النوع.

وقال المسؤول الرئيسي عن الحفظ لدى منظمة «بولار بيرز إنترناشونال» غير الحكومية جيف يورك «نشهد تزايدًا بطيئًا ومستمرًا في التفاعلات السلبية بين الإنسان والدببة القطبية والتي يعززها بنسبة كبيرة تقلص نسبة الجليد البحري، مما يدفع الدببة للانتقال أكثر إلى الشواطئ والبحث عن مزيد من هذه الأماكن والبقاء فيها لفترات أطول».

مواقع غير آمنة
ودرس الباحثون في التقرير الحديث كيف أن مخلفات الطعام وبخاصة المرمية في مكبات تجذب الدببة القطبية نحو الأماكن المأهولة وتعرّضها للخطر. وقالوا «نعلم من خلال الدببة البنية والسوداء في أوروبا وأميركا الشمالية أن المكبات تمثل مشكلة كبيرة لهذا النوع من الحيوانات».

وفي كاكتوفيك بألاسكا، يجذب موقع على الشاطئ مخصص لرمي بقايا الحيتان مقوسة الرأس التي تصطادها قبيلة أنوبياك، كل خريف ما يصل إلى 90 دبًا تأتي من أماكن تبعد 160 كيلومترًا عن الموقع.

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ورأى معدو الدراسة أن ما حصل في قرية بلوتشيا غوبا الروسية سنة 2019 حين سار أكثر من 50 دبا نحو مكب نفايات بالهواء الطلق في سنة تشكلت خلالها كميات قليلة من الجليد البحري، يشكل مثالًا صارخًا على ما قد يحدث عندما تكون المواقع غير آمنة.

وأكد يورك الذي شارك في كتابة التقرير المنشور بمجلة «أوريكس» المتخصصة في موضوع الحفظ، أن «مخلفات الطعام التي يتركها البشر تمثل مشكلة كبيرة للدببة»، مضيفًا «يُرجّح أن يزداد الوضع سوءًا ما لم يُعالَج».

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