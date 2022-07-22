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صعوبات تواجه قطاع الطاقة الشمسية في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 03:10 مساء
صعوبات تواجه قطاع الطاقة الشمسية في هولندا
ألواح شمسية عائمة قرب أرنهيم الهولندية، 11 يوليو 2022 (أ ف ب)
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يعرب الجميع عن رضاهم في مزرعة بيات ألبيرس، إذ أصبحت ثمار التوت تنمو في ظل حماية يؤمنها عدد كبير من الألواح الشمسية المثبتة فوقها، فيما تؤمن شركة «باي وا» للطاقة التيار الكهربائي لأكثر من 1200 أسرة.

وتواجه الطاقة الشمسية في هولندا وأوروبا عموما مشكلة تتمثل في إيجاد مكان مناسب لتثبيت الألواح الشمسية يحظى بقبول السكان، وفق «فرانس برس».

ويقول مارتن دي غروت من مجموعة «غرونليفين»، وهي شركة تابعة لـ«باي وا» الألمانية تهدف إلى إيجاد مساحات يمكن الاستفادة من استخدام مزدوج فيها للألواح الشمسية، «نبحث في كل مكان».

الألواح الكهروضوئية 
ويرحب بيت ألبيرس بالألواح الكهروضوئية التي رُكبت على ارتفاع ثلاثة أمتار فوق مزروعاته من فاكهة توت العليق. ويقول «شهدت على فصول صيف طويلة احترقت خلالها هذه الثمار في الدفيئات الزراعية. فكان لا بد من حمايتها».

ولا يتقاضى المزارع الذي ينتج أكثر من 200 طن من توت العليق سنويا، إيجارا من شركة الطاقة فيما يحصل بدل ذلك على مزايا لثلاث سنوات تتمثل في نمو مزروعاته بظل درجات حرارة أكثر ثباتا، وسقيها بوتيرة أقل بنسبة 25%، وحمايتها من حبات البرد، والاستغناء عن إنشاء سقف لدفيئته.

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ويبدو الرضا واضحا على وجهه بعدما أُعلن أن درجات الحرارة ستصل في المنطقة إلى 37 درجة. ويقول «لو كانت مزروعاتي تحت سقف زجاجي لكان سيُتلف 10 إلى 20 % منها».

وفي المقابل، تتكبد شركة «باي وا» تكاليف إضافية، إذ تقوم بتثبيت لوحات غير تلك المعتمدة وتنتج كميات أقل من الكهرباء (تكون شبه شفافة لتحجب الأشعة الضارة)، فيما تتسم صيانتها بتعقيدات أكبر، على ما يوضح مارتن دي غروت الذي يعتبر أن «ازدهار مشاريع الألواح ذات الاستخدام المزدوج يعتمد على الدعم الذي توفره الدولة».

تقنية مجربة
ويتسبب مشروع بناء الألواح الشمسية المزدوجة الأهداف بخسارة في الإيرادات تتراوح بين 15 و25% مقارنة مع مشاريع الألواح المثبتة على الأرض التي تكلف مبالغ أقل وتكون أكثر إنتاجية وتبقى بحسب هذا القطاع ضرورية.

وتؤكد «باي وا» أن الحلول الناشئة ليست كلها بالضرورة باهظة الثمن. وعلى بعد 50 كيلومترا من مزرعة ألبيرس، ركّبت الشركة كمية كبيرة من الألواح الشمسية فوق بحيرة تشكلت نتيجة حفر مقلع.

وتضم هذه البحيرة التي يبلغ عمقها 30 مترا وتشكلت نتيجة سنوات من أعمال استخراج الرمال فيها، حاليا ألواحا شمسية تمتد على 17 هكتارا أي ما يعادل نصف مساحتها.

ويقول هيوغو بارانت، وهو مدير المشاريع في «باي وا آر إي فرنسا» إن «الألواح العائمة تشكل تقنية مجربة ومُختبرة وليست عالية التقنية».

قدرات محدودة
ويتطلب تثبيت هذه الألواح مبالغ أكبر من تلك اللازمة لتركيب ألواح على الأرض، لكنّ أعمال بناء الألوح العائمة لا تتطلب وقتا طويلا، بالإضافة إلى أن صيانتها سهلة ومن شأن المياه أن تحميها من درجات الحرارة المرتفعة، وهذا كله يؤدي إلى زيادة في كميات الطاقة المولدة.

وينقل نحو 12 محوّلا مثبتا فوق المياه أيضا 20 ألف فولت من الكهرباء عبر كابل ضخم إلى المحطة الساحلية التي تغذي نحو 10 آلاف منزل.

ومع أن الشركة المتخصصة بالطاقة تدفع إيجارا للمقلع، إلا أنها تبيعه كهرباء خالية من الكربون بسعر ثابت.

ومشروع ويفرميرتيس الذي يولد 29.8 ميغاوات بحسب «باي وا»، هو ثاني أكبر مشروع ألواح شمسية عائمة في أوروبا. وأكبر مشروع من نوعه في هولندا.

وبدأ اعتماد الطاقة المتجددة في الدولة الأوروبية التي تسجل أعلى كثافة سكانية مع الطاقة المولدة من الرياح، إذ انطلقت مشاريع في منطقة الشمال التي تضم سكانا بنسب أقل من بقية المناطق. لكن قدرات شبكة الكهرباء فيها أصبحت حاليا محدودة بينما تنتشر الألواح الشمسية على أسطح المباني في منطقة الجنوب التي تضم مدنا كثيرة وفيها كثافة سكانية.

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