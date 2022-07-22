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اكتشاف «معكرونة» على المريخ.. ما القصة؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 11:34 صباحا
اكتشاف «معكرونة» على المريخ.. ما القصة؟
صورة التقطتها مركبة ناسا المتجولة في يوليو 2022 تظهر جسماً غريباً على سطح المريخ (أ ف ب)
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رصد الروبوت الجوال «برسيفرنس» جسم متشابك على المريخ يشبه المعكرونة، ما أثار اهتمام علماء الفضاء.

والربوت خاص بمهمة «مارس 2020» والتابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

أما التفسير المنطقي والواقعي أكثر فيتمثل في أنّ الجسم يُحتمل أن يكون بقايا من مكوّن استُخدم في عملية إنزال المستكشف الآلي على سطح المريخ في فبراير 2021.

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وقال ناطق باسم مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا: «كنا نناقش مسألة مصدر هذا الجسم، وبرزت تكهنات بأنّه يشكل قطعة حبل تابعة لمظلة أو لنظام الهبوط الذي اعتُمد لإنزال المركبة ببطء». وأضاف «لكن ليس لدينا تأكيدات في شأن أي احتمال من الاثنين».

ورُصد الجسم للمرة الأولى في 12 يوليو من خلال كاميرا تجنُّب المخاطر المثبتة على الجهة الأمامية اليسرى من المركبة، لكن عندما عادت الأخيرة إلى الموقع نفسه بعد أربعة أيام كان الجسم قد اختفى.

احتمالات أخرى
ويُحتمل أن تكون الرياح قذفته بعيداً كقطعة من عازل حراري رصدتها المركبة الشهر الفائت، وقد تكون من مخلفات نظام الهبوط الذي يعمل بالطاقة الصاروخية.

ويُعتبر تراكم المخلفات التي تتركها المركبة أضراراً بسيطة مقابل الأهداف العملية من وراء المهمة والمتمثلة في البحث عن بصمات حيوية لأشكال الحياة الميكروبية القديمة.

وقد تصبح هذه العناصر يوماً ما آثاراً قيّمة لمن سيستعمر المريخ مستقبلاً.

وغرد عالم الفضاء الهاوي ستيوارت أتكينسون «في غضون مئة سنة أو أكثر، سيجمع سكان المريخ هذه القطع بشغف ويضعونها في المتاحف أو يحولونها جواهر تاريخية».

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