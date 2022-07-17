Atwasat

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 04:51 مساء
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
نخيل في كربلاء، 20 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

 يواصل العراق جهوده للحفاظ على النخيل، هذه الشجرة التي تعد رمزًا وطنيًا، وتطوير زراعتها التي تعود إلى قرون مضت.

وعلى الرغم من ضخامة مشروع طموح تديره وتموله العتبة الحسينية، المؤسسة الدينية البارزة في كربلاء، إلا أن التحدي لا يزال كبيرًا أمام العراق الذي كان يضم في الماضي «30 مليون نخلة» وينتج أكثر من 600 نوع من التمر، وفق «فرانس برس».

وشكلت النزاعات المتكررة التي ألمت بالبلاد، لا سيما الحرب بين إيران والعراق (1980-1988)، التهديد الأبرز للنخيل، لكن التحديات البيئية والحاجة إلى إحداث نقلة نوعية بالقطاع تفرض نفسها اليوم.

أشجار النخيل الصغيرة
يمكن رؤية أشجار النخيل الصغيرة مزروعة على مسافات منتظمة قرب بعضها البعض عند أطراف كربلاء، على قطع أرض منفصلة ترويها برك مياه متلألئة تحت ضوء الشمس. ورغم أنها لا تزال فتية، تدلت منها أغصان مليئة بثمار تمر خضراء.

يقول محمد علاء أبو المعالي، مدير تسويق مزرعة «فدك» للنخيل، إن «نخلة التمر هي رمز وشموخ العراق»، ولذلك جاء المشروع الذي انطلق في العام 2016 والهادف إلى «إعادة زراعة النخيل إلى ما كانت عليه في السابق».

ويضيف أن مزرعة النخيل هذه التي يديرها «تحتوي على أكثر من 90 صنفًا من أجود أصناف النخيل أو التمور العراقية والعربية» من دول الخليج والمغرب العربي، مشيرًا إلى أن «الأصناف العراقية التي تم جمعها هي من الأصناف النادرة و الجيدة».

ويشرح أنه من بين 30 ألف شجرة تمت زراعتها، بدأت بالفعل 6 آلاف إعطاء ثمر، متوقعًا أن «يبلغ الإنتاج هذا الموسم أكثر من 60 طنًا».

ضفاف شط العرب
يجري ري هذه الأشجار بالتنقيط وتزود المياه من أحد فروع نهر الفرات و10 آبار، خلافًا للطريقة التقليدية للري التي تقضي بغمر التربة بالمياه، وذلك لأن العراق يواجه موجة من التصحر والجفاف.

التناقض صارخ مع البصرة الحدودية مع إيران والواقعة في أقصى جنوب العراق. هناك، تمتد على عشرات الكيلومترات الجذوع المقطوعة لما كان في الماضي شجرات نخيل، فيما سقطت الغصون الجافة أرضًا.

تكمن المفارقة في أن المنطقة تقع على ضفاف شط العرب، حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات.

خلال الحرب العراقية-الإيرانية، قطعت بغداد النخيل من مساحات شاسعة لمنع تسلل العدو. وباتت قنوات الري دون فائدة، ولذا جرى وقف تدفقها، أحيانًا بجذوع الأشجار المقطوعة.

يصف المهندس الزراعي علاء البدران المشهد بأنه «مقبرة» للنخيل التي كان عددها ستة ملايين شجرة قبل النزاع، ولا تتجاوز أعدادها اليوم ثلاثة ملايين شجرة. يتحدث البدران عن تحدٍ آخر وهو «ارتفاع (مستوى) ملوحة مياه شط العرب».

يرى أحمد العواد أن الحل لهذه المشكلة هو إنشاء «منظومات تقطير وتحلية» للري، لكنها «قد تكون مكلفة كثيرًا». كان لعائلته في الماضي أرض تضم 200 نخلة، فيما لا يتجاوز عددها الآن 50 شجرة.

في الأثناء، ترى وزارة الزراعة أنها تفعل ما بوسعها لدعم زراعة النخيل وتوسعة مساحاتها.

ويقول الناطق باسم وزير الزراعة هادي الياسري إنه «خلال السنوات العشر الأخيرة، بدأنا من 11 مليون ووصلنا إلى 17 مليون نخلة»، متحدثًا عن وضع الوزارة لبرنامج هادف إلى تشجيع زراعة النخيل.

وبدأ هذا المشروع في العام 2010، لكنه توقف في العام 2018 بسبب انقطاع الدعم المالي، متعهدًا بأن تضم الموازنة المقبلة تخصيصًا ماليًا لإعادة العمل بالمبادرة.

ويرى الياسري أن العقبة الأساسية التي تؤثر على زراعة النخيل هي «التجاوز على بساتين النخيل وتحويل البساتين إلى مناطق سكنية»، خصوصًا في بغداد وكربلاء، داعيًا «الجهات الحكومية المسؤولة لمعالجة السكن من أجل أبعاد الناس عن التجاوز على المساحات الخضراء».

تمر ونفط
وأعلن العراق في مارس تصديره نحو 600 ألف طن من التمر إلى الخارج لسنة 2021. ويعد التمر ثاني أكبر منتج يصدره العراق بعد النفط، يدر سنويًا على البلاد 120 مليون دولارًا بحسب البنك الدولي.

واعتبرت المنظمة أنه «في حين يزداد الطلب العالمي (على التمر)، ينبغي أن تتواصل المبادرات الجارية في العراق من أجل تحسين النوعية»، داعية بغداد إلى تنويع في الأصناف المنتجة.

وقالت في تقرير صدر قبل نحو عامين: «إن نحو نصف تمور العراق تصدر إلى الإمارات... ليتم بعد ذلك تغليفها وتصديرها من جديد، بسعر أعلى».

في شرق العراق قرب الحدود مع إيران، تظهر نتائج الحرب أيضًا في بدرة في محافظة واسط، حيث تبدو جذوع بعض أشجار النخيل الشاهقة مقطوعة.

- إيران الثانية بعد مصر في إنتاج التمور

ويندد المسؤولون المحليون بصعوبة التزود بالمياه منذ أكثر من عقد، مع اتهام إيران بتحويل مجرى نهر «ميرزاباد» المسمى محليًا نهر الكلال. وينتقد أركان الشمري مدير زراعة محافظة واسط «سياسات الدول المجاورة وقطع المياه عن البلد».

يقول المزارع موسى محسن، الذي يملك نحو 800 نخلة، إن «تمرة بدرة يضرب بها المثل». ويضيف: «أرض بدرة كانت تتغذى سابقًا بنهر الكلال الذي يأتي من إيران»، متابعًا أن «المياه كانت فائضة، بدرة كانت مثل بحر»، لكن «اليوم لنسقي، نعتمد على الآبار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين

إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين
خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ويعلن 3 مطالب

«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ...
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»

الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»
سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى

سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى
ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟

ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟
بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط

بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل

50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
طرح ألبوم غنائي لجوني ديب

طرح ألبوم غنائي لجوني ديب
كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز

رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة لا تعتزم اعتماد نظام لتسمية موجات الحر
الأمم المتحدة لا تعتزم اعتماد نظام لتسمية موجات الحر
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«تيك توك» تسعى لتقليل إتاحة المحتوى الخاص بالبالغين أمام الصغار
«تيك توك» تسعى لتقليل إتاحة المحتوى الخاص بالبالغين أمام الصغار
تخدير أنثى فيل لإنقاذ صغيرها بعد سقوطه في حفرة
تخدير أنثى فيل لإنقاذ صغيرها بعد سقوطه في حفرة
«إكزوتيك فونا».. مزرعة تربي حيوانات برية لتصديرها
«إكزوتيك فونا».. مزرعة تربي حيوانات برية لتصديرها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. أعمق وأدق صورة ملونة للكون التقطها تلسكوب «جيمس ويب»
شاهد.. أعمق وأدق صورة ملونة للكون التقطها تلسكوب «جيمس ويب»...
شاهد.. بث مباشر لـ«ناسا» للكشف عن صور جديدة لـ«جيمس ويب»
شاهد.. بث مباشر لـ«ناسا» للكشف عن صور جديدة لـ«جيمس ويب»...
بالفيديو: فندق طائر صممه يمني ويعمل بالطاقة النووية
بالفيديو: فندق طائر صممه يمني ويعمل بالطاقة النووية...
الألواح الشمسية بدأت تغزو السيارات الكهربائية
الألواح الشمسية بدأت تغزو السيارات الكهربائية...
«أبل» ما زالت بعيدة عن حلم السيارة ذاتية القيادة
«أبل» ما زالت بعيدة عن حلم السيارة ذاتية القيادة...
المزيد
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل...
دراسة: الفيلة اليتيمة تواسي بعضها
دراسة: الفيلة اليتيمة تواسي بعضها...
جيمس ويب يبدأ رحلة البحث عن الحياة خارج الأرض
جيمس ويب يبدأ رحلة البحث عن الحياة خارج الأرض...
«إكزوتيك فونا».. مزرعة تربي حيوانات برية لتصديرها
«إكزوتيك فونا».. مزرعة تربي حيوانات برية لتصديرها...
تخدير أنثى فيل لإنقاذ صغيرها بعد سقوطه في حفرة
تخدير أنثى فيل لإنقاذ صغيرها بعد سقوطه في حفرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط