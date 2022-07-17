Atwasat

دراسة: الفيلة اليتيمة تواسي بعضها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 01:35 مساء
دراسة: الفيلة اليتيمة تواسي بعضها
قطيع فيلة في متنزه أمبوسيلي الوطني في كينيا في يونيو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تواسي الفيلة صغيرة بعضها إثر نفوق والدتها، بفضل عيشها ضمن قطعان، حسب دراسة حديثة تؤكد القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الحيوانات، في شأن التواصل اجتماعيًا.

وأجريت هذه الدراسة على مجموعة من الفيلة، تعيش في البرية بكينيا، حيث استند العلماء إلى هرمونات خاصة بالتوتر موجودة في براز الفيلة لدراسة التبعات الناجمة من نفوق فيلة على صغارها التي يجمعها بها رابط قوي يستمر حتى بعد فطام الصغار، حسب «فرانس برس».

وطُرحت فكرة الدراسة من جينا باركر، وهي طالبة دكتوراه شابة من جامعة ولاية كولورادو الأميركية شغوفة بالعمل على الفيلة الخاصة بسهول السافانا الأفريقية المصنفة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض في القائمة الحمراء التي وضعها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وذلك بسبب تعرضها للصيد الجائر وتدمير موائلها.

- نفوق فيلة سومطرية حامل.. واشتباه بتسمم

وتوضح الباحثة في علم البيئة والمعدة الرئيسية للدراسة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة «كومونيكايشنز بايولوجي» لوكالة فرانس برس أن «التأثير العالمي للصيد الجائر غير معروف بشكل جيد على هذه الحيوانات الاجتماعية جدًا».

وتضيف «عندما نراقب قطيعًا من الفيلة ندرك مدى أهمية الأسرة. فالحيوانات تكون بجانب بعضها فيما نادرًا ما تسير الصغار على بعد عشرة أمتار من أمهاتها، بالإضافة إلى انها تلمس بعضها عندما تأكل ثم تستريح وتراقب الأخرى وهي تتجول في المكان... أما طريقة احتفالها بلم الشمل بعد انفصال بعضها عن القطيع لساعات محدودة فقط، فهي مذهلة».

ويؤدي قتل أحد الصيادين غير الشرعيين فيلًا من القطيع إلى انهيار هذا التماسك، ما يشكل تهديدًا على «صحة الفيلة وتحديدًا الصغار منها عندما تُقتل امها».

الاستجابة للتوتر
وسعت جينا باركر وزملاؤها إلى معرفة كيف ينعكس الحزن الذي تشعر به الصغار التي تفقد أمها فسيولوجيًا، من خلال دراسة استجابة هذه الحيوانات للتوتر وتحديدًا عبر قياس مستوى الهرمونات القشرية السكرية التي تفرزها الغدد الكظرية الموجودة لدى الفقاريات (بما فيها البشر) استجابةً لعامل توتر ما تتعرض له، كأن يشعر الحيوان أن صحته بخطر في ظل غياب البيئة الآمنة.

وهذه الإفرازات موجودة في الدم واللعاب والبول... والبراز. وتقول الباحثة إن «الهرمونات القشرية السكرية المستخرجة من البراز تشكل وسيلة واسعة الانتشار وموثوقًا بها لقياس التوتر لدى الحيوانات البرية لأنها غير غازية».

وبين سنتي 2015 و2016، تولت إلى جانب فريقها جمع براز الفيلة الصغيرة أثناء مرور قطعان في محميتي سامبورو وبوفالو سبرينغز الوطنيتين في شمال كينيا.

وأسفر هذا العمل عن جمع 496 عينة من براز 37 فيلًا صغيرًا فقدت 25 منها أمها، وتشمل أنثى فيلة حصرًا (في ظل صعوبة تعقب الفيلة الذكور لأنها أقل إخلاصًا لقطعانها الأساسية)، تتراوح أعمارها بين سنتين وعشرين سنة (سن الولادة الأولى).

وخسرت الفيلة أمها منذ فترة تتراوح بين سنة و19 عامًا نتيجة الصيد الجائر أو الجفاف، وهما عاملان كانا شائعين جدًا بين 2009 و2014. وبقيت عشرون من بين الفيلة في الوحدة الأسرية نفسها بعد وفاة الأم، فيما انضمت خمسة منها إلى وحدة من أسرة مختلفة.

رفيقة في اللعب
وتوصل معدو الدراسة إلى أن مستويات الهرمونات القشرية السكرية كانت متشابهة على المدى البعيد بين الفيلة اليتيمة وتلك التي لم تخسر أمها، وفق «فرانس برس»..

وتقول الباحثة إن النتائج شكلت «مفاجأة سارة»، إذ كانت تتوقع أن الفيلة اليتيمة ستشعر بمزيد من التوتر في ظل غياب الرعاية التي توفرها لها أمها.

وتوضح باركر أن ذلك لا يتعارض مع فكرة أن الفيلة تشعر بالتوتر على المدى القصير، على غرار ما اكتُشف لدى قرود من نوع شمبانزي في العامين التاليين على نفوق أمها، وكذلك لدى الجرذان وخنازير من نوع كابياء خنزيرية وبعض أنواع الطيور. وتضيف «لكن هذه التأثيرات أقله لا تستمر، ما يدل على قدرة الفيلة على التكيف».

السبب الكامن
ويتمثل السبب الكامن وراء النتائج بالدور المسؤول عنه الدعم الاجتماعي القوي لدى قطيع الفيلة بالتحكم بالمشاعر والمسمى «التأثير العازل».

وتوصل العلماء كذلك إلى أن الصغار التي نشأت ضمن قطعان تضم فيلة من العمر نفسه سواء كانت يتيمة أم لا، شعرت بتوتر أقل.

وتؤكد الدراسة أن «الفيلة التي تكون بمثابة رفيقة في اللعب»، خاصة من العائلة نفسها وجودها ضروري في حياة الفيلة.

وتقدم هذه النتائج فائدة لإدارة المحميات التي تضم فيلة يتيمة، إذ خلصت الدراسة إلى أن دمج فيلة يتيمة مع أخرى من العمر نفسه قد يوفر مساعدة لتلك التي خسرت أمها، كما أن إطلاق مجموعات من الفيلة اليتيمة التي يجمعها رابط معًا أثناء أسرها قد يسهل عملية دمجها مجددًا في البرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة

البيت الأبيض: وفد روسي زار إيران مرتين لمعاينة طائرات مسيرة
الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»

الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»
سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى

سعوديون يستثمرون في أبنائهم بتعلم الموسيقى
ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟

ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟
بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط

بن سلمان: المملكة غير قادرة على زيادة إنتاجها من النفط
50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل

50 مليون يورو تنهي انتقال ليفاندوفسكي لبرشلونة بشكل عاجل
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
طرح ألبوم غنائي لجوني ديب

طرح ألبوم غنائي لجوني ديب
كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز

رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«جيمس ويب» يدشن حقبة جديدة لعلم الفلك
«جيمس ويب» يدشن حقبة جديدة لعلم الفلك
الأمم المتحدة لا تعتزم اعتماد نظام لتسمية موجات الحر
الأمم المتحدة لا تعتزم اعتماد نظام لتسمية موجات الحر
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«تيك توك» تسعى لتقليل إتاحة المحتوى الخاص بالبالغين أمام الصغار
«تيك توك» تسعى لتقليل إتاحة المحتوى الخاص بالبالغين أمام الصغار
تخدير أنثى فيل لإنقاذ صغيرها بعد سقوطه في حفرة
تخدير أنثى فيل لإنقاذ صغيرها بعد سقوطه في حفرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. أعمق وأدق صورة ملونة للكون التقطها تلسكوب «جيمس ويب»
شاهد.. أعمق وأدق صورة ملونة للكون التقطها تلسكوب «جيمس ويب»...
شاهد.. بث مباشر لـ«ناسا» للكشف عن صور جديدة لـ«جيمس ويب»
شاهد.. بث مباشر لـ«ناسا» للكشف عن صور جديدة لـ«جيمس ويب»...
بالفيديو: فندق طائر صممه يمني ويعمل بالطاقة النووية
بالفيديو: فندق طائر صممه يمني ويعمل بالطاقة النووية...
الألواح الشمسية بدأت تغزو السيارات الكهربائية
الألواح الشمسية بدأت تغزو السيارات الكهربائية...
«أبل» ما زالت بعيدة عن حلم السيارة ذاتية القيادة
«أبل» ما زالت بعيدة عن حلم السيارة ذاتية القيادة...
المزيد
دراسة: الفيلة اليتيمة تواسي بعضها
دراسة: الفيلة اليتيمة تواسي بعضها...
جيمس ويب يبدأ رحلة البحث عن الحياة خارج الأرض
جيمس ويب يبدأ رحلة البحث عن الحياة خارج الأرض...
«إكزوتيك فونا».. مزرعة تربي حيوانات برية لتصديرها
«إكزوتيك فونا».. مزرعة تربي حيوانات برية لتصديرها...
تخدير أنثى فيل لإنقاذ صغيرها بعد سقوطه في حفرة
تخدير أنثى فيل لإنقاذ صغيرها بعد سقوطه في حفرة...
«تيك توك» تسعى لتقليل إتاحة المحتوى الخاص بالبالغين أمام الصغار
«تيك توك» تسعى لتقليل إتاحة المحتوى الخاص بالبالغين أمام ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط