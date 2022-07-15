تخدير أنثى فيل لإنقاذ صغيرها بعد سقوطه في حفرة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مسؤولون تايلانديون في هيئة الحياة البرية، الخميس، إنقاذ صغير فيل من حفرة سقط فيها، بعد تخدير والدته للسماح بإتمام العملية.

وقع الدغفل، صباح الأربعاء، في الحفرة على تخوم ميدان الغولف في منتجع رويال هيلز في مقاطعة ناخون نايوك، حسب «فرانس برس».

وبقيت والدته التي تنتمي إلى قطيع فيلة كانت تتنقل في الأدغال المجاورة، مع صغيرها بعدما فشل في الخروج من الحفرة شديدة الانحدار.

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عثر أحد السكان على الفيلين، وسارع لإخطار المسؤولين عن الحياة البرية وسلطات متنزه خاو ياي الوطني.

ولم يتمكن مسعفون هواة في بادئ الأمر من إنقاذ صغير الفيل بسبب وجود والدته، واضطروا إلى تخديرها. وسقطت الأم جزئيا في الحفرة قبل سحبها بالاستعانة بجرافة، وبقيت على قيد الحياة، وفق هيئة المتنزهات الوطنية والحياة البرية وحفظ النباتات.

وسُحب صغير الفيل من المنحدر وأعيد لوالدته، بحسب هيئة المتنزهات الوطنية التي أكدت أن الفيلين عادا بأمان إلى الأدغال.