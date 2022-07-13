Atwasat

الأمم المتحدة لا تعتزم اعتماد نظام لتسمية موجات الحر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 04:25 مساء
الأمم المتحدة لا تعتزم اعتماد نظام لتسمية موجات الحر
إسبانيا تشهد موجة حر خانقة، 13 يونيو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

رغم تأثيراتها السلبية، لن تُمنح موجات الحر أي تسميات رسمية من الأمم المتحدة كما يحصل مع الأعاصير، على ما أعلنت ناطقة باسم منظمة أممية معنية، الثلاثاء، فيما تتحضر أوروبا لموجة قيظ ستكون الثانية في أقل من شهر.

وقالت الناطقة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلير نوليس خلال مؤتمر صحفي «في الوقت الحالي، ليس لدينا نظام تسمية، وليس من المرتقب حدوث ذلك في المستقبل القريب»، وفق «فرانس برس».

قبل ثلاثة أسابيع، أصبحت إشبيلية الإسبانية، حيث وصلت الحرارة إلى 40 درجة مئوية في يونيو، أول مدينة في العالم تكشف عن نظام تجريبي لتصنيف موجات الحر وتسميتها.

ولمثل هذا النظام فوائد صحية عامة، إذ يتيح تفعيل إجراءات الطوارئ بسرعة في حالات إنذارات موجات الحر.

كما يساهم في زيادة الوعي العام بتأثير تغير المناخ على موجات الحر هذه، والتي تزداد تواترا وشدّة نتيجة للاحترار المناخي.

وقالت الناطقة «نحن نطلق أسماء على الأعاصير المدارية (...) هذه أنظمة كبيرة تؤثر على بلدان كثيرة. موجات الحر تصبح موضعية أكثر».

منذ العام 1953، يُطلق على الأعاصير أسماء تبعا لقوائم المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، والتي يجري تحديثها بواسطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
علماء وشركات يابانية يتسابقون لـ«تنظيف الفضاء»
علماء وشركات يابانية يتسابقون لـ«تنظيف الفضاء»
شاهد.. أعمق وأدق صورة ملونة للكون التقطها تلسكوب «جيمس ويب»
شاهد.. أعمق وأدق صورة ملونة للكون التقطها تلسكوب «جيمس ويب»
حريق يهدد أشجار السيكويا العملاقة بمتنزه يوسيميتي الأميركي
حريق يهدد أشجار السيكويا العملاقة بمتنزه يوسيميتي الأميركي
أول صورة لـ«جيمس ويب» تكشف بدايات الكون بعد الانفجار العظيم
أول صورة لـ«جيمس ويب» تكشف بدايات الكون بعد الانفجار العظيم
«أبل» ما زالت بعيدة عن حلم السيارة ذاتية القيادة
«أبل» ما زالت بعيدة عن حلم السيارة ذاتية القيادة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. أعمق وأدق صورة ملونة للكون التقطها تلسكوب «جيمس ويب»
شاهد.. أعمق وأدق صورة ملونة للكون التقطها تلسكوب «جيمس ويب»...
شاهد.. بث مباشر لـ«ناسا» للكشف عن صور جديدة لـ«جيمس ويب»
شاهد.. بث مباشر لـ«ناسا» للكشف عن صور جديدة لـ«جيمس ويب»...
تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي
تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي...
بالفيديو: فندق طائر صممه يمني ويعمل بالطاقة النووية
بالفيديو: فندق طائر صممه يمني ويعمل بالطاقة النووية...
الألواح الشمسية بدأت تغزو السيارات الكهربائية
الألواح الشمسية بدأت تغزو السيارات الكهربائية...
المزيد
الأمم المتحدة لا تعتزم اعتماد نظام لتسمية موجات الحر
الأمم المتحدة لا تعتزم اعتماد نظام لتسمية موجات الحر...
«جيمس ويب» يدشن حقبة جديدة لعلم الفلك
«جيمس ويب» يدشن حقبة جديدة لعلم الفلك...
شاهد.. بث مباشر لـ«ناسا» للكشف عن صور جديدة لـ«جيمس ويب»
شاهد.. بث مباشر لـ«ناسا» للكشف عن صور جديدة لـ«جيمس ويب»...
«أبل» ما زالت بعيدة عن حلم السيارة ذاتية القيادة
«أبل» ما زالت بعيدة عن حلم السيارة ذاتية القيادة...
أول صورة لـ«جيمس ويب» تكشف بدايات الكون بعد الانفجار العظيم
أول صورة لـ«جيمس ويب» تكشف بدايات الكون بعد الانفجار العظيم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط