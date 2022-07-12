شاهد.. بث مباشر لـ«ناسا» للكشف عن صور جديدة لـ«جيمس ويب»

القاهرة - بوابة الوسط

تكشف وكالة «ناسا» الأميركية في بث مباشر لها على الإنترنت، صورًا جديدة للتلسكوب «جيمس ويب» من المتوقع أن تثير إعجاب المتابعين بجمالها، لكنها ستبرهن أيضًا لعلماء الفلك في جميع أنحاء العالم قوة الأدوات العلمية الأربع المدمجة في المهمة.

ويُكشف، الثلاثاء، عن صورتين لسُدُم، وهي سحب ضخمة للغاية من الغاز والغبار تتشكل فيها النجوم: سديم كارينا وسديم الحلقة الأسترالية. كذلك تُظهر الصور «خماسية ستيفان»، وهي مجموعة من المجرات تتفاعل مع بعضها البعض.

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من المقرر أيضًا نشر أول تحليل طيفي من تلسكوب «جيمس ويب»، الثلاثاء. ولن يكون ذلك على شكل صورة، بل من خلال تقنية تُستخدم لتحديد التركيب الكيميائي لجسم بعيد. والمقصود في هذه الحالة كوكب «WASP-96 b» العملاق الذي يتكون أساسًا من الغاز ويقع خارج نظامنا الشمسي.