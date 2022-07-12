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حريق يهدد أشجار السيكويا العملاقة بمتنزه يوسيميتي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 11:50 صباحا
حريق يهدد أشجار السيكويا العملاقة بمتنزه يوسيميتي الأميركي
صورة تظهر الحريق المشتعل في منتزه يوسيميتي والذي يهدد أشجار سيكويا عملاقة، 7 يوليو 2022 (أ ف ب)
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يهدد حريق خارج عن السيطرة مشتعل منذ ثلاثة أيام أشجار السيكويا العملاقة في متنزه يوسيميتي بولاية كاليفورنيا بغرب الولايات المتحدة، على ما أعلن المنتزه الوطني، الأحد.

وأفاد المتنزه بأن الحريق وصل إلى ماريبوسا غروف، الموقع الذي يلقى أكبر إقبال من زوار المنتزه إذ يحتوي على مئات أشجار السيكويا العملاقة هي من الأكبر في العالم، مشيرا إلى أن النيران «تمتد حاليا على 644 هكتارا ولا شيء يوقفها». وتمت تعبئة 360 عنصرا من فرق الإطفاء لمكافحة الحريق، وفق «فرانس برس».

وتعمل إحدى فرق الإطفاء على حماية أشهر وأضخم شجرة سيكويا في المتنزه تعرف باسم «غريزلي جاينت» عبر رشها باستمرار مع اقتراب النيران.

إعادة تأهيل
وأوضح المتنزه «من أعلى علوها البالغ 209 أقدام (64 مترا)، إنها ثاني أكبر أشجار يوسيميتي»، عارضا على مواقع التواصل الاجتماعي التدابير المتخذة لحماية شجرة السيكويا الشهيرة.

والسيكويا من الأشجار الأكثر مقاومة للنيران وهذا ما مكنها من الاستمرار آلاف السنين.

غير أن الجفاف الشديد وحرائق الغابات التي باتت تدوم لفترات أطول، قد تلحق بها ضررا. وأتى حريق هائل العام 2020 على عشرة آلاف من هذه الأشجار تمثل حوالى 14% من العدد الإجمالي للسيكويا في العالم.

وحذر أحد مسؤولي أجهزة الإطفاء بكاليفورنيا براين فينيسي في يونيو بأنه «نظرا إلى ظروف الاحتراق وإلى نوع حرائق الغابات التي نتحدث عنها، نتوقع أربعة أو خمسة أو ستة أشهر في غاية الشدة».

أعيد تأهيل هذا القسم من متنزه يوسيميتي قبل إعادة فتحه أمام الجمهور العام 2018.

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