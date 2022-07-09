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شاهد أعمق صور الكون على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 09:53 صباحا
شاهد أعمق صور الكون على الإطلاق
صورة نشرتها وكالة ناسا التقطها جهاز رصد الإرشاد الدقيق التابع لتلسكوب جيمس ويب (أ ف ب)
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كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صورة تجريبية ملفتة تشهد على عمق الكون، فيما تنشر بعد أيام أول صور ملونة عالية الدقة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

والتُقطت هذه الصورة الناتجة عن 72 عملية تعرض على مدار 32 ساعة، بواسطة جهاز كشف التوجيه الدقيق للتلسكوب، وهي الأداة التي تسمح للمركبة الفائقة التطور بالتصويب على الأجسام المثيرة للاهتمام والتركيز عليها.

وعلقت وكالة الفضاء الأميركية في بيان «هذه من أعمق صور الكون على الإطلاق»، وفق «فرانس برس».

لمحة مذهلة
وتقدم الصورة، وفق وكالة ناسا، «لمحة مذهلة» عما ينتظره المجتمع العلمي وآلاف المتحمسين بفارغ الصبر: أول صورة ملونة عالية الدقة التقطها التلسكوب جيمس ويب ومن المقرر نشرها في 12 يوليو.

وكان رئيس الناسا بيل نيلسون كشف خلال مؤتمر صحفي نهاية الشهر الفائت في معهد علوم تلسكوب الفضاء، المركز التشغيلي لهذه الأداة البالغة ألأهمية في مجال هندسة الفضاء والبالغة تكلفتها 10 مليارات دولار، أن التلسكوب يستكشف مواقع «أبعد من أي نقطة كانت البشرية قادرة على النظر إليها من قبل».

وأُطلق تلسكوب جيمس ويب في ديسمبر وهو موجود الآن على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.

جيمس ويب
ولـ «جيمس ويب» القدرة على النظر إلى نقاط في الكون أبعد من أي تلسكوب سابق بفضل مرآته الرئيسية الضخمة، وأدواته التي تستقبل إشارات الأشعة تحت الحمراء، ما يتيح له التحديق عبر سحب الغبار.

ويُتوقع أن يتيح «جيمس ويب» خصوصا مراقبة المجرات الأولى التي تشكلت بعد بضع مئات الملايين من السنين فقط من الانفجار العظيم، والكواكب الخارجية.

في 12 يوليو، تنوي ناسا خصوصا الإعلان عن التحليل الطيفي الأول لكوكب بعيد خارج المجموعة الشمسية بواسطة تلسكوب جيمس ويب.

والتحليل الطيفي هو أداة لمعرفة التركيب الكيميائي والجزيئي للأجسام البعيدة. وفي حالة الكوكب، يمكن لذلك أن يساعد في تحديد غلافه الجوي أو رصد وجود الماء أو تحليل تربته.

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