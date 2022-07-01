هيئة أميركية تحذر من أبقار البيسون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية الأميركية أن رجلا أصيب في ذراعه وأُدخل المستشفى، بعد تعرضه وعائلته لهجوم من بيسون في متنزه يلوستون.

ودعت الهيئة السياح إلى عدم الاقتراب من هذه الأبقار الضخمة، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وكان الرجل (34 عاما) يمشي مع عائلته على جسر في هذا المتنزه الشهير في غرب البلاد عندما هاجم بيسون المجموعة، وفق بيان صادر عن الهيئة الفدرالية المسؤولة عن إدارة المتنزهات الطبيعية في الولايات المتحدة.

هجوم البيسون

ولم غادر أفراد العائلة المكان، فيما واصل البيسون هجومه ونطح الرجل الذي أصيب في ذراعه ونُقل إلى المستشفى بصورة طارئة، وفق البيان.

وأظهر فيديو نشرته وسائل إعلام محلية البيسون مهاجماً مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لم يهمّوا بالرحيل. بعدها يتعرض الحيوان لشخص بالغ وطفل قبل أن يبدآ بالركض.

- لهواء نظيف.. توليد الطاقة من روث الأبقار

وبحسب هيئة المتنزهات الوطنية الأميركية، هذا ثاني هجوم من نوعه في أقل من شهر يتعرض فيه بيسون لشخص اقترب منه أكثر من اللزوم.

ولفتت الهيئة إلى أن البيسون حيوان لا يمكن توقع سلوكه ويمكن أن يركض أسرع بثلاث مرات من البشر الذين يجب عليهم أن يبتعدوا عنه لمسافة لا تقل عن 25 مترا.