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«سنابتشات» تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 12:18 مساء
«سنابتشات» تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها
شعار «سنابتشات» (أ ف ب)
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أطلقت شبكة «سنابتشات» الأميركية، الأربعاء، نسخة مدفوعة من تطبيقها في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.

وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا في منشور عبر مدونتها إن الاشتراك في «سنابتشات بلاس» يبلغ 4 دولارات شهريًا ويتيح للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها، وفق «فرانس برس».

وأوضحت أن النسخة المدفوعة ستكون متاحة بدايةً في أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة في فبراير عن أول أرباح ربعية لها، غير أنها أشارت بعد شهرين إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت غير واضحة بشكل كبير.

وأفادت بأن أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمون «سنابتشات» يوميا.

وقالت في منشورها إن «النسخة المدفوعة ستتيح لنا تقديم ميزات جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمين الأكثر شغفا بهذه المنصة».

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