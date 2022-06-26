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اكتشاف نادر في كندا لبقايا صغير ماموث محنط

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 12:01 مساء
اكتشاف نادر في كندا لبقايا صغير ماموث محنط
علم كندا في تورونتو، 19 يوليو 2015 (أ ف ب)
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وقع عمال في حقول للذهب في كلوندايك في أقصى شمال كندا على اكتشاف نادر، إذ عثروا على بقايا محنطة لرضيع ماموث صوفي كامل تقريبا.

وقال عالم الأحافير غرانت زازولا في بيان إن هذا الحيوان «رائع وهو أحد أكثر حيوانات العصر الجليدي المحنطة المكتشفة في العالم إثارة للدهشة»، مبديا حماسته لمعرفة المزيد قريبا عن صغير الماموث هذا، وهو على الأرجح أنثى سميت «نون تشو غا» أي «صغير حيوان ضخم» بلغة السكان الأصليين، مع بشرة ووبر في وضع سليم، وفق «فرانس برس».

وعُثر على البقايا عن طريق حفر التربة الصقيعية جنوب مدينة داوسون في إقليم يوكون، على الحدود مع ولاية ألاسكا الأميركية.

ليوبا
ويُرجَح أن هذا الحيوان نفق قبل أكثر من 30 ألف عام، حين كانت تجوب المنطقة حيوانات الماموث الصوفي والخيول البرية وأسود الكهوف وثيران البيسون العملاقة.

وهذا أول ماموث محنط شبه مكتمل يُعثر عليه في مثل هذه الحالة الجيدة من الحفظ في أميركا الشمالية. وكان عُثر على جزء من بقايا ماموث صغير سمّي «إيفي» في العام 1948 بمنجم ذهب في ألاسكا، إضافة إلى أخرى محنطة عمرها 42 ألف عام في سيبيريا العام 2007، لحيوان سُمي «ليوبا» وكان بالحجم نفسه للماموث الذي اكتُشفت بقاياه أخيرا.

وقالت حكومة يوكون إن إقليم يوكون معروف في جميع أنحاء العالم بأحفوريات حيوانات العصر الجليدي، ولكن نادرا ما يجري اكتشاف «بقايا مومياء محنطة مع جلد ووبر».

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