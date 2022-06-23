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«أريان 5» يعيد أوروبا إلى الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 03:15 مساء
«أريان 5» يعيد أوروبا إلى الفضاء
صورة وزعتها وكالة الفضاء الأوروبية تظهر إطلاق الصاروخ «أريان 5» من قاعدة كورو الفضائية، 22 يونيو 2022 (أ ف ب)
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نجح صاروخ «أريان 5» في وضع قمرين صناعيين للاتصالات في المدار، ليل الأربعاء - الخميس، ما سمح لأوروبا بالعودة إلى الفضاء بعد أشهر من الانقطاع الناجم عن توقف عمليات الإطلاق عبر مركبات سويوز الروسية.

وأقلع الصاروخ في الساعة 18.50 بالتوقيت المحلي (21.50 ت غ) من مركز كورو للفضاء في غويانا الفرنسية، بعد توقف دام 45 دقيقة للعد التنازلي لإجراء عمليات تدقيق فنية، على ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وحمل الصاروخ القمر الصناعي «مياسات-3 دي» التابع لشركة الاتصالات الماليزية «مياسات»، و«جي سات 24» الذي تديره الذراع التجارية لوكالة الفضاء الهندية، على ما أعلنت «أريان سبايس» و«أريان غروب» في بيان مشترك.

القمران الصناعيان اللذان يبلغ مجموع حمولتهما 9.8 طن، مخصصان لخدمات الاتصالات والبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. وسيكون «مياسات-3 دي» قادرًا أيضًا على توفير خدمات اتصال إنترنت عالي السرعة، وستستخدمه وكالة الفضاء الكورية الجنوبية لتحسين إدارة حركة الملاحة الجوية في البلاد.

بعد أكثر من 28 دقيقة من بدء العملية، أطلق الصاروخ القمر الصناعي «مياسات-3دي» على ارتفاع 1200 كيلومتر تقريبا، ثم أطلق بعد 12 دقيقة القمر الصناعي «جي سات 24» فيما كان الصاروخ فوق المحيط الهندي على علوّ 3800 كيلومتر.

ثلاث عمليات إطلاق
ومن مدارات «النقل الثابت بالنسبة للأرض»، سيصل القمران الصناعيان إلى موقعهما على بُعد 36 ألف كيلومتر تقريبًا من الأرض حيث سيبدآن مهمتيهما. ويبلغ العمر المتوقع لـ«مياسات-3 دي» أكثر من 18 عامًا، فيما يصل لدى «جي سات 24» إلى 15 عامًا.

هذا الإطلاق هو الثاني من مركز غويانا الفضائي هذا العام، وهو الأول منذ آخر إطلاق لصاروخ سويوز الروسي من كورو في 10 فبراير، إذ أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قطع أي تعاون أوروبي مع روسيا، كما حرم قاعدة كورو من ثلاث عمليات إطلاق لصواريخ سويوز كان مخططًا لها أساسًا في العام 2022.

ولا يزال يتعين على وكالة الفضاء الأوروبية، المسؤولة عن برامج الإطلاق الأوروبية، ضمان إطلاق صاروخين من طراز «أريان 5» وصاروخين من نوع فيغا الأصغر من صاروخ «أريان»، بحلول نهاية العام.

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