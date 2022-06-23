Atwasat

وفاة عالم الإحاثة الفرنسي إيف كوبان عن 87 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 12:30 مساء
وفاة عالم الإحاثة الفرنسي إيف كوبان عن 87 عاما
عالم المتحجرات الفرنسي إيف كوبان بجانب نموذج من أنثى الأسترالوبيثكس لوسي، ضمن معرض في كارناك بغرب فرنسا، 10 يوليو 2004 (أ ف ب)
alwasat radio

تُوفي عن عمر يناهز 87 عامًا عالم الأحافير الفرنسي إيف كوبان، على ما أعلنت أوديل جاكوب، ناشرة مؤلفات الراحل الذي اكتشف متحجرات أسلاف الإنسان ومنها مستحاثة القرد الجنوبي (أسترالوبيثكس) الشهيرة لوسي.

وكتبت أوديل جاكوب في تغريدة على موقع «تويتر»، «لقد رحل إيف كوبان هذا الصباح. حزني كبير جدًا»، واصفة إياه بأنه «عالِم كبير جدًا»، وفق «فرانس برس».

وأضافت الناشرة «أفقد الصديق الذي عهد إليّ بكل أعماله. فرنسا تفقد أحد رجالها العظماء».

وأوضحت دار النشر أن العالم المولود في 9 أغسطس 1934 بفان (غرب فرنسا) تُوفي إثر صراع طويل مع المرض.

وكانت للراحل، وهو ابن عالم فيزياء نووية، شهرة عالمية واسعة، وكان أستاذا فخريا في «كوليج دو فرانس» وعضوا في «أكاديمية العلوم» الفرنسية، وواظب طوال حياته على سرد الملحمة البشرية «بموهبة قاصّ وكاتب»، على ما لاحظت أوديل جاكوب.

وكان «صياد المتحجرات» هذا يعتبر نفسه أحد «آباء» لوسي مع العالمين موريس طيب ودونالد جوهانسون، إذ اكتشف الفريق العام 1974 بمنخفض عفر في إثيوبيا المستحاثة الأكثر اكتمالًا على الإطلاق لأسلاف البشر، وهي لأسترالوبيثكس يعود إلى 3,2 ملايين عام.

وشارك إيف كوبان في المجموع باكتشاف ستة من أشباه البشر أو الرئيسيات البشرية الكبيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا

محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا
إضاعة البوصلة

إضاعة البوصلة
كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟

كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟
تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟

تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟
فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة

فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة
شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري

شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»

الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»
رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن

تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة

وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة
فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)

الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟

إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت ...
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف

باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسالة تدفع «سبايس إكس» لفصل موظفين
رسالة تدفع «سبايس إكس» لفصل موظفين
تكلفته 600 مليون دولار.. هذا هو أسرع كمبيوتر في العالم
تكلفته 600 مليون دولار.. هذا هو أسرع كمبيوتر في العالم
اكتشاف متحجرات أشجار تعود إلى 290 مليون سنة في البرازيل
اكتشاف متحجرات أشجار تعود إلى 290 مليون سنة في البرازيل
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
الاتحاد الأوروبي ينفي التوجه إلى منع الزيوت الأساسية
الاتحاد الأوروبي ينفي التوجه إلى منع الزيوت الأساسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركتان تصنعان بزات رواد الفضاء لصالح «ناسا»
شركتان تصنعان بزات رواد الفضاء لصالح «ناسا»...
التلسكوب «غايا» يكشف أسرارا جديدة عن مجرتنا
التلسكوب «غايا» يكشف أسرارا جديدة عن مجرتنا...
الجوع يقتل غزلان الريم في العراق
الجوع يقتل غزلان الريم في العراق...
«العربية للعلماء الشباب» تنظم ورش عمل حول «المجتمع المدني والتغيرات المناخية»
«العربية للعلماء الشباب» تنظم ورش عمل حول «المجتمع المدني ......
تحذير من ارتفاع حاد في إنتاج البلاستيك ونفاياته
تحذير من ارتفاع حاد في إنتاج البلاستيك ونفاياته...
المزيد
وفاة عالم الإحاثة الفرنسي إيف كوبان عن 87 عاما
وفاة عالم الإحاثة الفرنسي إيف كوبان عن 87 عاما...
اليابان تسعى لتحويل غابة فيلم «ماي نيبر توتورو» إلى محمية
اليابان تسعى لتحويل غابة فيلم «ماي نيبر توتورو» إلى محمية...
جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها
جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها...
الاتحاد الأوروبي ينفي التوجه إلى منع الزيوت الأساسية
الاتحاد الأوروبي ينفي التوجه إلى منع الزيوت الأساسية...
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط