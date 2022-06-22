اليابان تسعى لتحويل غابة فيلم «ماي نيبر توتورو» إلى محمية

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم مدينة يابانية تحويل الغابة التي تستند إليها قصة فيلم الرسوم المتحركة «توناري نو توتورو» (ماي نيبر توتورو) إلى محمية من خلال إطلاقها حملة تمويل جماعية مدعومة من استوديو «غيبلي»، على ما أعلن، الثلاثاء، ناطق باسم سلطات المدينة.

وتخطط توكوروزاوا الواقعة على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا شمال غرب طوكيو للاستحواذ على الغابة التي تبلغ مساحتها 3,5 هكتارات مقابل 2,6 مليار ين ( 19,31 مليون دولار).

وأوضح ناطق باسم سلطات المدينة لوكالة «فرانس برس» أن «هذه المنطقة تشكل أحد الأماكن التي استوحى منها المخرج هاياو ميازاكي قصة الفيلم» الذي عرض العام 1988، مشيرا إلى أن المدينة ترغب في تحويل الغابة التي تضم نحو سبعة آلاف شجرة إلى محمية طبيعية.

وتوتورو هو إحدى أشهر شخصيات استوديوهات «غيبلي» التي أنتجت أعمالا أخرى لاقت نجاحا كبيرا من بينها «سبيريتيد أواي» و«برينسيس مونونوكه».

وسيحصل المشاركون مقابل التبرع بمبلغ 184,6 دولارا على نسخ من رسوم تابعة لاستوديوهات «غيبلي» المتخصصة في الرسوم المتحركة. وستُتاح لهم بداية مجموعة تتألف من ألف نسخة، وقد يُضاف عدد آخر من النسخ لاحقا، على ما أوضح الناطق باسم السلطات.

ومن المتوقع أن تغطي التبرعات جزءا صغيرا فقط من المبلغ اللازم للاستحواذ على الغابة، لكن المدينة تأمل من خلال هذه الحملة في أن تجذب الانتباه نحو الغابة وتبني قاعدة من الدعم لخطتها تحويلها إلى محمية.