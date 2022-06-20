تكلفته 600 مليون دولار.. هذا هو أسرع كمبيوتر في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

يستخدم العلماء كومبيوتر «Frontier» الأميركي في محاكاة المناخ بدقة فائقة، من أجل حل ألغاز البنية الأساسية للكون.

ويعد هذا الجهاز الخارق هو أسرع حاسوب إلكتروني في العالم، حسب «روسيا اليوم».

وكانت أجهزة الكمبيوتر حتى الآن تنفذ نحو كوادريليون عملية حسابية في الثانية. أما الحاسوب الإلكتروني الخارق Frontier الذي تم تصميمه في مختبر «أوك ريدج» القومي التابع لوزارة الطاقة بولاية تينيسي فارتقى بالعمل إلى مستوى جديد تماما، وأصبح الحاسوب الأول في العالم وأظهر سرعة المعالج 1.1 exaflops، ما يعادل 1.1 كوينتيليون عملية في الثانية.

ويمكن استخدامه لإيجاد حلول لدى تنفيذ المهام المعقدة المرتبطة بأحجام هائلة للبيانات. وعلى سبيل المثال هناك مهام محاكاة الأنظمة المناخية ووضع أنواع جديدة للمواد والأدوية أو حل ألغاز الفيزياء الأساسية.

وتعتبر هذه الآلة المذهلة، التي تبلغ تكلفتها 600 مليون دولار، في الوقت الراهن أكثر أجهزة الكمبيوتر تقدما في العالم.