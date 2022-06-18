الجوع يقتل غزلان الريم في العراق

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب انقطاع موارد الغذاء والجفاف وغياب الدعم الحكومي في انخفاض أعداد غزلان الريم، في محمية ساوة في جنوب العراق، من 148 إلى 87 رأسا في شهر واحد فقط.

ونفق نصف هذه الغزلان منذ 29 أبريل، ولا شيء يمكن فعله، فالأمطار كانت شحيحة هذا العام، وكذلك الدعم الحكومي بالأعلاف الضرورية لبقائها، حسب «فرانس برس».

انخفضت أعدادها في المحمية التي أنشئت العام 2007، من 148 رأسًا إلى 87 في شهر واحد، وفق الطبيب البيطري تركي الجياشي مدير مشروع محمية ساوه الطبيعية في المثنى.

وقال الجياشي في مقابلة مع «فرانس برس» «منذ يوم 29 أبريل، بدأ هلاك الحيوانات».

وقف الإمدادات الغذائية

في حين أن «توقف الإمدادات الغذائية بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية»، شكل سببًا رئيسيًا، إلا أن «العوامل المناخية أثرت بشكل كبير على غزلان الريم» أيضًا.

وسط الصحراء، في المحمية، تبعثر ما بقي من هذه الغزلان البنية ذات الرأس القرون الرفيعة والوبر الصغير، وسط أرض جرداء تخلو من الخضار، فيما قام البيطري بخلط المياه بدواء للحيوانات التي احتمت في الظل.

الأرض من حولها جافة تمامًا، والأعشاب يابسة. لا شيء لتأكله سوى كومة من القش، تجمعت حولها الحيوانات البالغة، وصغير واحد. تظهر بعض الشجيرات في الأفق، خلف السياج المحيط بالمحمية.

تحت سطح من صفيح، وضعت حاويات من المياه لتشربها الحيوانات في الظل، فيما تبعثرت أكوام أخرى من القش في المكان استعدادًا لإطعامها للحيوانات.

منع شح الأمطار هذا أيضًا ظهور نباتات عشبية تستطيع الحيوانات أن تقتات منها، كما يشرح.

تغير المناخ والتصحر

يعد العراق واحدًا من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.

وبدأت انعكاسات ذلك تتجلى في مفاصل عدة، مثل التراجع في زراعة الحنطة وأرز العنبر، وجفاف بعض البحيرات بسبب قلة الإمدادات المائية والأمطار، والعواصف الترابية المتكررة.

يرتبط حيوان غزال الريم تاريخيًا بالصحراء العراقية التي هي موطنه الأصلي، فضلًا عن توزعه في مناطق أخرى في العالم مثل ليبيا ومصر والجزائر التي يصنفها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) على أنها من الأنواع «المهددة بالانقراض».

- رائحة روث الأسود لإبعاد الغزلان عن شوارع مدينة هولندية

على مر السنوات، أدى «التطور التقني وزحف الاستثمارات الزراعية على الصحراء إلى تناقص أعداد الحيوانات بالتدريج»، كما يشرح الجياشي. وهناك محميات أخرى لغزال الريم في العراق وأبرزها في ديالى وكركوك والمدائن.

ويقول مسؤول في دائرة الغابات التابعة لوزارة الزراعة، فضل عدم الكشف عن هويته: «انخفض عدد غزلان الريم في ثلاث محميات بحوالي 25 بالمئة خلال السنوات الثلاث المنصرمة».

وأضاف أن أعدادها في هذه المحميات الثلاث 224. ويعزو هذا التناقص الكبير في أعداد الحيوانات خصوصًا إلى «قلة التخصيصات المالية خلال السنوات الأخيرة».

ويؤثر التصحر على نسبة «39% من الأراضي العراقية»، بحسب كلمة لرئيس الجمهورية برهم صالح قبل أيام، أضاف فيها أن «شح المياه يؤثر الآن سلبًا على كل أنحاء بلدنا وسيؤدي الى فقدان خصوبة الأراضي الزراعية بسبب التملح».

وقال صالح إن «من المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10,8 مليارات متر مكعب بحلول العام 2035 بحسب دراسات وزارة الموارد المائية بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري».

لإخراج المحمية من «واقعها» والحفاظ على ما تبقى من حيوانات، يقول الجياشي إن المحمية تلقت مبلغ «مئة مليون دينار ( 70 ألف دولار) من رئيس الجمهورية بهدف إنعاشها». ويضيف «ما دامت السيولة المالية تتوافر، فللمحمية خطط وإمكانات سوف تنتشلها من هذا الواقع إلى آخر أفضل بكثير».