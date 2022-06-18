Atwasat

تدشين «مدفن» لمتصفح «إنترنت إكسبلورر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 10:00 صباحا
تدشين «مدفن» لمتصفح «إنترنت إكسبلورر»
صورة وزعها مهندس المعلوماتية الكوري الجنوبي كيونغ جونغ في 17 يونيو 2022 تظهر شاهد القبر الذي أقامه تكريما لمتصفح «إنترنت إكسبلورر» لمناسبة وقف مجموعة مايكروسوفت العمل به (أ ف ب)
alwasat radio

انتشرت صوره على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، لشاهد قبر بناه مهندس معلوماتية كوري جنوبي، تكريما لذكرى «إنترنت إكسبلورر».

وذلك لمناسبة وقف مجموعة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة العمل في هذا المشغل الشهير للشبكة العنكبوتية، وفق «فرانس برس».

وخلافا لبلدان أخرى كثيرة، بقي مستخدمو الإنترنت في كوريا الجنوبية التي تضم إحدى أسرع شبكات الاتصالات في العالم، متمسكين باستخدام «إنترنت إكسبلورر» الذي أنهت «مايكروسوفت» رسميا العمل به الأربعاء بعد 27 عاما على إطلاقه.

نهاية المتصفح
ولمناسبة نهاية المتصفح، أقام المهندس كيونغ جونغ البالغ 38 عاما شاهد قبر على سطح مقهى في مدينة غيونغجو في جنوب كوريا الجنوبية، عليه حرف «e» الشهير الذي ظهر على مئات ملايين أجهزة الكمبيوتر لسنوات طويلة حول العالم، مرفقا بعبارة «كان ذلك أداة جيدة لتحميل أنظمة تصفح أخرى».

وانتشرت صور هذا «المدفن» الغريب على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، خصوصا عبر «ريديت» التي أبدى مستخدموها إعجابهم بها عشرات آلاف المرات.

وبعيد إطلاقه في أغسطس 1995، تخطى «إكسبلورر» بسرعة منافسه «نتسكايب»، أول متصفح في تاريخ شبكة الإنترنت، لدرجة أنه استحوذ على أكثر من 90% من حصص القطاع في مطلع القرن الحالي. لكن المتصفح تراجع بقوة خلال السنوات الأخيرة بعدما اشتكى مستخدمون كثر من البطء والمشكلات المتكررة.

- «ميكروسوفت» تتخلى عن «إنترنت إكسبلورر»

لكن الوضع لم يكن كذلك في كوريا الجنوبية، حيث بقي استخدام «إكسبلورر» إلزاميا في الخدمات المصرفية وعمليات التجارة الإلكترونية حتى سنة 2014 تقريبا.

كذلك بقي «إكسبلورر» حتى سنوات قليلة خلت المتصفح المستخدم تلقائيا لمواقع حكومية كورية جنوبية كثيرة، وفق الصحافة المحلية.

وقال كيونغ جونغ إنه كان في عمله كمهندس برمجيات ومطور مواقع إلكترونية، «يعاني» باستمرار من مشكلات توافق بين البرامج المختلفة بسبب «إنترنت إكسبلورر».

إنترنت إكسبلورر 
وأضاف «في كوريا الجنوبية، عند العمل في مجال تطوير المواقع الإلكترونية، غالبا ما يُتوقع منكم أن تقدموا برنامجا ينسجم مع إنترنت إكسبلورر وليس مع كروم»، المتصفح التابع لمجموعة غوغل الأميركية العملاقة والذي يستحوذ حاليا على ثلاثة أرباع السوق العالمية لأنظمة التصفح، وفق موقع «كينستا» المتخصص.

وأعلنت مايكروسوفت منذ العام الماضي أن 15 يونيو 2022 هو تاريخ وقف العمل بمتصفح «إكسبلورر» الذي شهد 11 نسخة متتالية.

وعمليا، سيظل من الممكن استخدام «إكسبلورر»، لكن مايكروسوفت ستتوقف عن تحديثه أو تعديله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
روسيا: الاتحاد الأوروبي «يتلاعب» بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل

روسيا: الاتحاد الأوروبي «يتلاعب» بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل
المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل
السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022

السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022
ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية

ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية
جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة

جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة
الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة

الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر للحدود

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر ...
مصر تلغي جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب

مصر تلغي جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب
بعد خفض شحناتها إلى أوروبا.. «غازبروم»: هذا منتجنا وهذه قواعدنا

بعد خفض شحناتها إلى أوروبا.. «غازبروم»: هذا منتجنا وهذه قواعدنا
كاركاتير حليم - «الخير جاي!»

كاركاتير حليم - «الخير جاي!»
تقرير أممي: تركيا واصلت نشر مرتزقة سوريين في ليبيا

تقرير أممي: تركيا واصلت نشر مرتزقة سوريين في ليبيا
تفاصيل اعتقال قيادي داعشي بارز في عملية أميركية بسورية

تفاصيل اعتقال قيادي داعشي بارز في عملية أميركية بسورية
جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»

جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»
شاهد في «هذا المساء»: إقرار الميزانية.. خطوة نحو التصعيد أم الاستقرار؟

شاهد في «هذا المساء»: إقرار الميزانية.. خطوة نحو التصعيد أم الاستقرار؟
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي لهذه الأسباب

الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي...
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي

بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلاق «أكاديمية ميتافيرس» هذا العام
إطلاق «أكاديمية ميتافيرس» هذا العام
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
الخصائص المميزة لكلاب البولدوغ الإنجليزية تزيد احتمال تعرضها لمشاكل صحية
الخصائص المميزة لكلاب البولدوغ الإنجليزية تزيد احتمال تعرضها ...
جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»
جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»...
«القتل الرحيم» لحوت في نهر السين
«القتل الرحيم» لحوت في نهر السين...
نفوق فيلة سومطرية حامل.. واشتباه بتسمم
نفوق فيلة سومطرية حامل.. واشتباه بتسمم...
أبوظبي تحظر استخدام أكياس البلاستيك
أبوظبي تحظر استخدام أكياس البلاستيك...
أرخبيل نرويجي يقدم لزواره مغامرة قطبية مثيرة
أرخبيل نرويجي يقدم لزواره مغامرة قطبية مثيرة...
المزيد
تدشين «مدفن» لمتصفح «إنترنت إكسبلورر»
تدشين «مدفن» لمتصفح «إنترنت إكسبلورر»...
المكسيك تنقذ السنوريات من عصابات حولتها «حيوانات منزلية»
المكسيك تنقذ السنوريات من عصابات حولتها «حيوانات منزلية»...
«يوتيوب شورتس» تنافس «تيك توك» بـ1.5 مليار مستخدم
«يوتيوب شورتس» تنافس «تيك توك» بـ1.5 مليار مستخدم...
جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»
جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»...
الخصائص المميزة لكلاب البولدوغ الإنجليزية تزيد احتمال تعرضها لمشاكل صحية
الخصائص المميزة لكلاب البولدوغ الإنجليزية تزيد احتمال تعرضها......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط