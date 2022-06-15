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الخصائص المميزة لكلاب البولدوغ الإنجليزية تزيد احتمال تعرضها لمشاكل صحية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 02:15 مساء
الخصائص المميزة لكلاب البولدوغ الإنجليزية تزيد احتمال تعرضها لمشاكل صحية
بولدوغ إنجليزي في معرض للكلاب يُقام سنويا في نيويورك، فبراير 2018 (أ ف ب)
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يشكّل البولدوغ الإنجليزي ذو الوجه المسطح والقوائم القصيرة حيوانا مرغوبا بين أوساط محبي الكلاب الأصيلة، لكنّ شكله المميز يزيد من خطر تعرضه لأضرار صحية، على ما ذكر علماء بريطانيون.

وكان كلب البولدوغ يُربى في الأساس لمحاربة الثيران، لكنه أصبح حيوانا منزليا أليفا في إنجلترا خلال العصر الفيكتوري في القرن التاسع عشر، على ما ذكرت دراسة نُشرت، الأربعاء، بمجلة «كانين ميديسين أند جينيتيكس»، وفق «فرانس برس».

ومن خلال تزاوج هذه الكلاب، ضخّم المربون الخصائص التي تتميّز بها أسلافها، فأصبح وجهها أقصر وفكها السفلي عريضا وبنيتها أكثر كثافة وقوائمها مقوسة.

ويُعتبر البولدوغ حاليا من بين أكثر الحيوانات شعبية في المملكة المتحدة؛ إذ احتلّ المركز الرابع سنة 2020 ضمن الكلاب المسجلة في الرابطة البريطانية الكبيرة لنادي «كينيل كلوب»، أكبر منظمة في بريطانيا تعنى بصحة الكلاب وتدريبها.

لكن الدراسة التي أعدها دان جي أونيل من الكلية الملكية للطب البيطري، أظهرت أن لخصائص هذا النوع المميزة نتائج سلبية؛ إذ أن البولدوغ الإنجليزي معرض مرتين أكثر من أي نوع آخر للإصابة بأحد الأمراض.

وأُجريت الدراسة الإحصائية سنة 2016 على عينة تضم أكثر من 24 ألف كلب من بينها أكثر من ألفي كلب بولدوغ.

قانون حماية الحيوان
وتعزز طيات وبر هذه الكلاب فرص تعرضها لالتهابات الجلد. أما الدموع في عينها فهي ناجمة عن التهاب في الأنسجة، في حين أن وجهها المسطح يتسبب بمتلازمات تنفسية تحد على سبيل المثال من تحملها الجهد. أما وزن بنيتها الزائد فيؤدي إلى ظهور تكيسات بين أصابعها. بالإضافة إلى ذلك، أدى التحول الجذري في مورفولوجيا هذا النوع لصعوبة تعانيها الإناث منها لتلد بشكل طبيعي مما يؤدي إلى إجراء عمليات قيصرية لها.

ولا تمثل هذه المشاكل أي معطى جديد، إذ وُثّق انتشارها بين هذا النوع من الكلاب منذ عقود. لكنّ هذه المرة الأولى التي يقيم فيها العلماء حجمها، إذ «ترتبط نسبة كبيرة من الاستعدادات للأمراض المذكورة في هذه الدراسة ارتباطا وثيقا بمطابقة البولدوغ الإنجليزي القصوى» لمعايير السلالة.

ودعا معدو الدراسة المربين إلى تغيير المعايير «لعدم إدراج المملكة المتحدة في القائمة المتزايدة للبلدان التي يُحظر فيها تربية البولدوغ الإنجليزي».

وفي حكم أثار ضجة، قررت محكمة أوسلو حظر تربية البولدوغ الإنجليزي وكلب فارس الملك تشارلز (كينغ تشارلز سبانييل) من منطلق أن تربية كلاب من هاتين السلالتين تسبب لها معاناة لا تتوافق مع قانون حماية الحيوان.

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