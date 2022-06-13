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حملة لحماية الفقمة المتوسطية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 11:49 صباحا
حملة لحماية الفقمة المتوسطية
فقمة راهب في مياه مدينة بودروم التركية في 26 أكتوبر 2018 (أ ف ب)
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أطلقت في اليونان، أوائل يونيو، حملة دفاع عن فقمة البحر المتوسطية في حديقة الحيوانات البحرية المحمية في ألونيسوس.

واختارت منظمة «سي شيبررد»، غير الحكومية، منطقة ألونيسوس، حيث تعيش مجموعات من هذه الثدييات البحرية المهددة بالانقراض، وفق «فرانس برس».

وبدأت سفينة «أم في إيمانويل برونر» التابعة لأسطول «سي شيبرد» المؤلف من سبع سفن بتنفيذ جولات ليلا ونهارا لمراقبة المنطقة البالغ مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر مربع ومنع «أي مخاطر قد تهدد (هذه الحيوانات) وخصوصا خلال موسم الذروة الصيفي»، بحسب ما أوضح بيان أصدرته المنظمة غير الحكومية.

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وكانت إحدى فقمات البحر التي تتميز بها جزيرة ألونيسوس اليونانية قتلت في يوليو 2021 برمح لصيد الأسماك مما اثار غضب السكان ودعاة الحفاظ على البيئة.

وتوحد منظمتا «سي شيبرد» في اليونان وإيطاليا جهودهما «للمرة الأولى» في هذه الحملة لحماية فقمة الراهب، وهي من الأنواع «المهددة بالانقراض» كانت لا تزال تُصنف قبل مدة على أنها «مهددة بشدة» بالانقراض، وفقا للبيان نفسه.

ويستوطن نحو نصف عدد هذه الثدييات البحرية في العالم المياه اليونانية، وخصوصا شواطئ ألونيسوس وجزرها في بحر إيجه. وقدر عددها العام 2015 بنحو 600 في كل أنحاء العالم.

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