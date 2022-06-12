Atwasat

إعادة تدوير البلاستيك باستخدام الديدان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 01:29 مساء
إعادة تدوير البلاستيك باستخدام الديدان
صورة وفرتها جامعة كوينزلاند في 9 يونيو 2022 ليرقات خنفساء من نوع «زوفوباس موريو» (أ ف ب)
alwasat radio

يمكن أن تكون الديدان أداة مفيدة في التخلص من البوليسترين، تفاديًا لما يسببه من تلوث للمحيطات وتهديد للحياة البحرية، حسب ما اكتشف العلماء.

والبوليسترين هو أحد أنواع البلاستيك الأكثر شيوعًا في عدد من المنتجات الاستهلاكية كالتغليف وأدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد، وإعادة تدويره ليست متاحة بسهولة، وفق «فرانس برس».

فبفضل أنزيماتها المعوية، يمكن أن تشكل يرقات الخنفساء «زوفوباس موريو» وسيلة لتحقيق معدل أعلى لإعادة تدوير البلاستيك، وفقًا لباحثين من جامعة كوينزلاند الأسترالية.

ديدان الشمع والدقيق
قال كريس رينكي الذي أدار دراسة نُشرت الخميس في مجلة «مايكروبيال جينوميكس» إن بحثًا سابقًا أظهر أن ديدان الشمع والدقيق الصغيرة (وهي أيضًا يرقات خنفساء) معروفة بكونها تستهلك البلاستيك. وأضاف «لذلك افترضنا أن الديدان الخارقة الأكبر حجمًا يمكن أن تأكل المزيد».

ويمكن أن يبلغ حجم الديدان الخارقة بعد نموه خمسة سنتيمترات وتُربى كمصدر غذاء للزواحف والطيور أو حتى للبشر في بعض الدول كتايلاند والمكسيك.

ووفر رينكي وفريقه للديدان الخارقة أنواعًا غذائية مختلفة لمدة ثلاثة أسابيع، فأعطى بعضها البوليسترين، والبعض الآخر النخالة، والقسم الثالث لم يعطَ أي نوع.

وأتاح ذلك للباحثين، على قول رينكي، التأكد من أن «الديدان الخارقة يمكن أن تعتاش من نظام غذائي يقوم على البوليسترين وحده، حتى أنها تكتسب بعض الوزن مقارنة بمجموعة الديدان التي جرى تجويعها، مما يعني أن الديدان يمكن أن تكتسب طاقة بتغذيها من البوليسترين».

ومع أن الديدان الخارقة التي غذيت بالبوليسترين أكملت دورة حياتها وأصبحت خنافس بالغة، بينت الاختبارات أن أحشاءها تفتقر إلى التنوع الميكروبي، وأنها تحوي عناصر قد تسبب الأمراض، حسب «فرانس برس».

التغذي من البوليسترين
وتعني هذه النتائج أن الحشرات يمكن أن تكتفي بالتغذي من البوليسترين، لكن هذا النظام الغذائي ليس مغذيًا وقد يؤثر على صحتها.

ولجأ الفريق في المرحلة التالية إلى التقنية الميتاجينومية لتحليل التنوع الميكروبي في القناة الهضمية ومعرفة أي نوع من الإنزيمات المشفرة جينيًا يتولى التكسير الحيوي للبلاستيك.

وتتمثل إحدى طرق استخدام النتائج في تزويد الديدان الخارقة بنفايات الطعام أو المنتجات الحيوية الزراعية لتستهلكها إلى جانب البوليسترين.

وقال رينكي إنها «قد تكون وسيلة لتحسين صحة الديدان وحل مشكلة الكميات الكبيرة من نفايات الطعام في الدول الغربية».

ومع أن تربية المزيد من الديدان تشكل أحد الخيارات الممكنة لتحقيق هذا الهدف، يطرح رينكي حلًا آخر يقوم على إنشاء مصانع إعادة تدوير تقلد ما تفعله اليرقات، وهو تمزيق البلاستيك أولًا ثم التخلص منه.

وقال الباحث الذي يعتزم إجراء أبحاث إضافية لتحديد الإنزيمات الأكثر فاعلية ثم العمل على تحسينها من خلال هندسة الإنزيمات «ما نريده في النهاية هو حذف الديدان الخارقة من المعادلة» والاستغناء عنها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس

المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس
ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا

ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا
وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا

وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم ...
«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين
صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع

صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع
سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات

سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)

البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)
السويحلي يشعل التأهل في الدوري الليبي بعد الفوز على الأهلي طرابلس

السويحلي يشعل التأهل في الدوري الليبي بعد الفوز على الأهلي طرابلس
أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا

أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا
كيف استهل سعر الدولار تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية؟

كيف استهل سعر الدولار تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية؟
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء

رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء
إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه

إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»

«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟

هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟
بعد تهديد «داعش» باستهدافها.. وزارة التعليم العالي تطالب بتعزيز الحماية للمؤسسات التعليمية بالمنطقة الجنوبية

بعد تهديد «داعش» باستهدافها.. وزارة التعليم العالي تطالب بتعزيز الحماية للمؤسسات...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تويتر» توافق على طلب ماسك الحصول على بيانات الحسابات المزيفة
«تويتر» توافق على طلب ماسك الحصول على بيانات الحسابات المزيفة
مسؤول: زاكربرغ سيبقى «لسنوات طويلة جدا» رئيسا لـ«ميتا»
مسؤول: زاكربرغ سيبقى «لسنوات طويلة جدا» رئيسا لـ«ميتا»
«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟
«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟
اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا
اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا
دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب
دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زراعة العنب في الصحراء.. مهمة صعبة استحالت واقعا
زراعة العنب في الصحراء.. مهمة صعبة استحالت واقعا...
الأغنام والماعز تسهم في حماية برشلونة من الحرائق
الأغنام والماعز تسهم في حماية برشلونة من الحرائق...
الشرطة الهولندية تستعين بتقنية التزييف العميق في جريمة حصلت قبل عقدين
الشرطة الهولندية تستعين بتقنية التزييف العميق في جريمة حصلت ......
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»...
«تيك توك» تعتزم إطلاق اشتراكات مدفوعة على البث التدفقي
«تيك توك» تعتزم إطلاق اشتراكات مدفوعة على البث التدفقي...
المزيد
إعادة تدوير البلاستيك باستخدام الديدان
إعادة تدوير البلاستيك باستخدام الديدان...
إتاحة زيارة الأصدقاء في «ميتافيرس» قريبا
إتاحة زيارة الأصدقاء في «ميتافيرس» قريبا...
التغير المناخي يهدد النحل
التغير المناخي يهدد النحل...
دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب
دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من ......
اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا
اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط