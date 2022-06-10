دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت دراسة يابانية نشرت، الجمعة، اكتشاف عناصر أساسية للحياة، في عينات من كويكب أخذت بواسطة مسبار فضاء ياباني العام 2019.

وتشير هذه الدراسة التي أجراها باحثون بإشراف جامعة أوكاياما (غرب اليابان) إلى أن هذه الأحماض الأمينية والمواد العضوية الأخرى المكتشفة من مواد مأخوذة من الكويكب ريوغو «يمكن أن تعطي أدلة على أصل الحياة على الأرض»، وفق «فرانس برس».

الأحماض الأمينية

ولفتت الدراسة إلى أن «اكتشاف الأحماض الأمينية القادرة على تكوين البروتينات أمر مهم، لأن ريوغو لم يتعرض للغلاف الحيوي للأرض، على عكس النيازك»، وفق هذه الدراسة.

لذلك، «يثبت اكتشافها أن بعضا من هذه العناصر الأولية للحياة على الأرض يمكن أن تكون قد تشكلت في بيئات فضائية»، وفق المصدر نفسه.

قال الباحثون إنهم حددوا 23 نوعا مختلفا من الأحماض الأمينية في 5.4 غرامات من عينات الصخور والغبار الأسود التي تم جمعها على الكويكب ريوغو بواسطة المسبار الياباني «هايابوسا 2» الذي عادت كبسولته إلى الأرض في نهاية العام 2020 بشحنتها الثمينة بعد مهمة استمرت ست سنوات.

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اكتُشف كويكب «ريوغو» («قصر التنين» باللغة اليابانية) العام 1999 ويقع على بعد أكثر من 300 مليون كيلومتر من كوكبنا وقطره أقل من 900 متر.

ويعتقد العلماء أن بعض مواد الكويكب تشكلت بعد حوالي خمسة ملايين سنة من ولادة نظامنا الشمسي، ولم يتم تسخينها فوق 100 درجة مئوية.

المادة المأخوذة من ريوغو

وبحسب دراسة أخرى نشرتها الخميس مجلة «ساينس» الأميركية، فإن المادة المأخوذة من ريوغو لها «تركيبة كيميائية تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في الغلاف الضوئي للشمس» من تلك الموجودة في النيازك.

وقال عالم الأحياء الفلكية والأستاذ الفخري في جامعة يوكوهاما الوطنية كينسي كوباياشي لوكالة فرانس برس إن عينات ريوغو «تعطي سببا للاعتقاد بأن الأحماض الأمينية جاءت إلى الأرض من الفضاء».