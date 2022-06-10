«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت نهاية مايو، تعرض التلسكوب الفضائي «جيمس ويب» لاصطدام نيزكي صغير، ما ألحق أضراراً طفيفة بمرآته الرئيسية.

وذلك بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، التي أكّدت أن الحادث لن يؤثر على مواصلة المهمة، وفق «فرانس برس».

ومن شأن اصطدام النيازك الصغيرة بالمركبات أن تلحق بها أضراراً طفيفة بسبب سرعتها، كما تفعل الحصى لدى إصابتها الزجاج الأمامي للسيارة.

النيازك الصغيرة

تكون النيازك الصغيرة عادةً أصغر من حبة الرمل، وكان العلماء يتوقعون أن يتعرض التلسكوب لهذا الخطر وتحوطوا له.

وأوضحت «ناسا» في مقال على مدوّنة أن الاصطدام الذي حصل ما بين 23 و25 مايو بدا هذه المرة «أكبر من النموذج» المتوقع.

لكن الوكالة طمأنت إلى أن «التلسكوب لا يزال يعمل بدرجة تَفوق كل المتطلبات اللازمة لمهمته، رغم رصد تأثير على الهامش في البيانات» التي تم جمعها.

- إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»

وقد أُطلق التلسكوب جيمس ويب، وهو مشروع دولي بقيمة 10 مليارات دولار، بنجاح نهاية العام الفائت، وهو حاليا على بعد مليون ونصف مليون كيلومتر من الأرض.

وقال لي فاينبرغ من مركز غودارد التابع لـ«ناسا» في بيان «كنا نتوقع أن تؤدي تأثيرات النيازك الصغيرة إلى تدهور أداء التلسكوب بمرور الوقت».

أربعة اصطدامات

أضاف «منذ الإقلاع، رُصدت أربعة اصطدامات من نيازك صغيرة، كانت أصغر وقابلة للقياس وتتوافق مع توقعاتنا، أما الأخير فأكبر من توقعاتنا في شأن التدهور».

وشرحت «ناسا» أن الفرق المسؤولة عن التلسكوب تستطيع إعادة توجيهه من أجل تجنب تعرّض الأجهزة الضوئية لزخات نيزكية محتملة قبل حدوثها ، لكن أكدت أن الاصطدام الذي حصل في نهاية مايو كان «حتمياً».

ومن المقرر الكشف في 12 يوليو، أول صور علمية وملونة للتلسكوب، وهو أقوى تلسكوب يتم إطلاقه في المدار على الإطلاق.

هذه الصور التي يُتوقع أن تكون مذهلة، ينتظرها الباحثون في جميع أنحاء العالم ومن شأنها إظهار القدرات الهائلة لتلسكوب «جيمس ويب».