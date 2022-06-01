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أبوظبي تحظر استخدام أكياس البلاستيك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 04:23 مساء
أبوظبي تحظر استخدام أكياس البلاستيك
أكياس صديقة للبيئة (الإنترنت)
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تعرف الإمارات العربية المتحدة بأنها أحد أكثر البلدان استهلاكًا لأكياس البلاستيك، فيما بدأت العاصمة أبوظبي، الأربعاء، حصر هذه الأكياس المستخدمة لمرة واحدة، على أن تستبدل غالبيتها بأخرى قابلة لإعادة الاستخدام.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في تغريدة إن «أبوظبي تبدأ حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة اعتبارًا من اليوم» الأربعاء. ويستثنى من القرار أكياس الأدوية والنفايات والمواد الغذائية كالفواكه واللحوم وأكياس التبضع للملابس والألعاب، وفق «فرانس برس».

 أكياس صديقة للبيئة 
دعت هيئة البيئة الحكومية في أبوظبي منافذ البيع بالتجزئة إلى «توفير أكياس بديلة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام في مقابل رسم رمزي لتشجيع المستهلكين على تبني هذا التغير الإيجابي في السلوك البيئي».

وقالت إن الهدف من القرار «دعم جهود الإمارة نحو تحقيق مستقبل صديق للبيئة».

وبحسب وسائل إعلام محلية، تستهلك الإمارات 11 مليارًا من الأكياس البلاستيكية سنويًا أي ما يعادل 1182 كيسًا بلاستيكًا سنويًا على مستوى الفرد. ويعتبر ذلك معدلًا مرتفعًا جدًا مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ نحو أكياس للفرد سنويًا.

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ويذكر أن بلدية دبي تنوي فرض تعرفة مالية على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ابتداء من الأول من يوليو، وصولا للحظر الكامل خلال عامين.

وتستضيف الإمارات التي تحاول أن تبدي أكثر فأكثر التزامها لناحية التنمية المستدامة، العام المقبل قمة الأمم المتحدة حول المناخ «كوب 28». وتأمل الدولة الخليجية تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وعلى غرار دول خليجية أخرى، بنت الإمارات العربية المتحدة ثروتها بشكل أساسي على الطاقات الأحفورية وقطاع البناء والنزعة الاستهلاكية.

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