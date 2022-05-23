Atwasat

واشنطن وطوكيو تعتزمان إطلاق أول رائد فضاء ياباني إلى القمر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 04:02 مساء
واشنطن وطوكيو تعتزمان إطلاق أول رائد فضاء ياباني إلى القمر
قمر بدر في سماء طوكيو، 21 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت اليابان والولايات المتحدة، الإثنين، عزمهما إرسال أول رائد فضاء ياباني إلى القمر، بينما يعمل الحليفان على تعميق التعاون في مشروعات الفضاء.

ولم يهبط أي شخص غير أميركي على سطح القمر حتى اليوم، وقالت اليابان سابقًا إنها تأمل في إرسال مهمة إلى القمر بحلول نهاية هذا العقد، وفق «فرانس برس».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن بعد أول لقاء مباشر له مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، إن الدولتين ستتعاونان في برنامج أرتيميس الذي تقوده الولايات المتحدة لإرسال رواد فضاء إلى القمر، ثم إلى المريخ لاحقًا.

وأبدى بايدن «حماسة» بشأن التعاون، بما يشمل منشأة «غيتواي» التي ستدور حول القمر وتقدم الدعم للبعثات المستقبلية.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك «أنا متحمس بشأن العمل الذي سنقوم به معًا في محطة غيتواي حول القمر، ونتطلع إلى انضمام أول رائد فضاء ياباني إلى المهمة على سطح القمر في إطار برنامج أرتيميس».

ويركز برنامج الفضاء الياباني على الأقمار الصناعية والمسابير، ما دفع رواد الفضاء اليابانيين للانتقال إلى الولايات المتحدة وروسيا للسفر إلى محطة الفضاء الدولية.

لكن وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) تتطلع إلى تعزيز صفوفها، وأطلقت العام الماضي أول عملية ترمي لتوظيف رواد فضاء جدد منذ 13 عاما.

كما ألغت شرط حصول المتقدمين على درجة علمية وحثت النساء على التقديم، لأن رواد الفضاء السبعة الحاليين في البلاد هم من الرجال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري

«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا

عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا
الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»

الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»
بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»

بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»
وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما

وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج

«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا

شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
العبدلي يتوقع وصول إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغاوات وزيادة الاستهلاك

العبدلي يتوقع وصول إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغاوات وزيادة الاستهلاك
ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي

ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي
صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه

صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه
مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق

مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق
السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة

السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ...
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية

بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية ...
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية

بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية ...
«جدري القرود» يسجل 92 إصابة حول العالم: ما هي خطورة تفشي المرض؟

«جدري القرود» يسجل 92 إصابة حول العالم: ما هي خطورة تفشي المرض؟
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رحلة غير مأهولة.. كبسولة بوينغ تتجه لمحطة الفضاء الدولية
رحلة غير مأهولة.. كبسولة بوينغ تتجه لمحطة الفضاء الدولية
علماء: الشمبانزي لديه القدرة على الكلام
علماء: الشمبانزي لديه القدرة على الكلام
«ستارلاينر» تبلغ محطة الفضاء الدولية للمرة الأولى
«ستارلاينر» تبلغ محطة الفضاء الدولية للمرة الأولى
الرئيس البرازيلي يعول على ماسك في «إظهار الحقيقة» بشأن الأمازون
الرئيس البرازيلي يعول على ماسك في «إظهار الحقيقة» بشأن الأمازون
تلاميذ أميركيون يخترعون «فلترا» منخفض التكلفة
تلاميذ أميركيون يخترعون «فلترا» منخفض التكلفة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ليبيا تشهد خسوفا كليا للقمر فجر الإثنين
ليبيا تشهد خسوفا كليا للقمر فجر الإثنين...
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية...
4 رواد فضاء يعودون إلى الأرض
4 رواد فضاء يعودون إلى الأرض...
«أبل» تطوي صفحة «آي بود»
«أبل» تطوي صفحة «آي بود»...
نسخة مجانية من «فورتنايت» على «آي فون»
نسخة مجانية من «فورتنايت» على «آي فون»...
المزيد
واشنطن وطوكيو تعتزمان إطلاق أول رائد فضاء ياباني إلى القمر
واشنطن وطوكيو تعتزمان إطلاق أول رائد فضاء ياباني إلى القمر...
نظارة من «غوغل» للترجمة الفورية
نظارة من «غوغل» للترجمة الفورية...
إطلاق 3 سلاحف بحرية من نوع محمي في تونس بعد إنقاذها
إطلاق 3 سلاحف بحرية من نوع محمي في تونس بعد إنقاذها...
تلاميذ أميركيون يخترعون «فلترا» منخفض التكلفة
تلاميذ أميركيون يخترعون «فلترا» منخفض التكلفة...
الرئيس البرازيلي يعول على ماسك في «إظهار الحقيقة» بشأن الأمازون
الرئيس البرازيلي يعول على ماسك في «إظهار الحقيقة» بشأن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط