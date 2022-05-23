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نظارة من «غوغل» للترجمة الفورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 02:00 مساء
نظارة من «غوغل» للترجمة الفورية
نظارة من غوغل (الإنترنت)
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طورت «غوغل» نظارة تستطيع عرض الترجمة من اللغات الأخرى، في مدى رؤية المستخدم أثناء أي محادثة مع شخص آخر.

كما أشارت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية، التي ظهرت إلى الوجود كمحرك بحث على الإنترنت قبل سنوات، خلال مؤتمر «مطوري غوغل آي/أو»، أنه سيكون خلال وقت قصير للغاية، في مقدور مستخدمي الإنترنت في العالم البحث عن أي معلومات بمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت إلى أي شيء مطلوب معرفة معلومات عنه.

وبحسب غوغل فإن مجرد صورة لأي طعام سيكون كافيًا لمعرفة كل المطاعم الجيدة التي توفر هذا الطعام في المنطقة القريبة من المستخدم. كما يمكن توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى أرفف المقرمشات في أي متجر لاكتشاف أكثرها صحية، وفق «دويتشه فيله».

نظارات ذكية 
في إطار رؤيتها طويلة المدى تطور «غوغل» نظارات ذكية، تستطيع عرض الترجمة مكتوبة وبشكل آلي في مدى رؤية المستخدم. وأطلقت غوغل على هذه التقنية «الترجمة الفورية النصية»، حيث جرى خلال المؤتمر عرض فيديو لتوضيحها دون المزيد من التفاصيل.

ولم تكشف الشركة المزيد من التفاصيل الفنية الخاصة بهذه النظارة مثل عمر بطاريتها. في الوقت نفسه فإن النظارة من الخارج تشبه النظارة التقليدية ذات الإطار، باستثناء أنها أكبر قليلاً.

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يذكر أن تكنولوجيا دمج المحتوى الرقمي في بيئة خارجية سواء على شاشة عرض مباشرة أو في مدى رؤية المستخدم تعرف باسم الواقع المعزز «أيه.آر». والمعروف أن شركات أخرى مثل «أبل وفيسبوك» تعمل على تطوير نظارات ذكية باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز.

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