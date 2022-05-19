نفوق ثاني صغير فهد آسيوي في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

نفق صغير فهد آسيوي، وهو من السنوريات المهددة بالانقراض، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، ليصبح ثاني حيوان من نوعه يقضي من بين ثلاثة جراء وضعتها أنثى فهد آسيوي مطلع الشهر الجاري في محمية للحياة البرية بإيران.

وقال المسؤول في وزارة البيئة الإيرانية حسن أكبري في تصريحات أوردتها وكالة «إرنا»، «نحقق في أسباب نفوق صغير (الفهد) وسنعلن خلاصة التحقيق بعد التشريح»، وفق «فرانس برس».

وفصيلة الفهود الآسيوية مدرجة على قائمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للأنواع المهددة بخطر انقراض أقصى.

وفي الأول من مايو، أعلنت إيران ولادة ثلاثة جراء في محمية توران للحياة البرية في محافظة سمنان بوسط البلاد، في أول عملية ولادة في الأسر للفهود الآسيوية.

ونفق أحد هذه الصغار بعد بضعة أيام بسبب «تشوه خلقي في الرئة اليسرى».

وفي يناير، قال أكبري إن البلاد لم تعد تضم سوى 12 فهدًا آسيويًا، مقارنة بحوالي خمسين قبل أربعة أعوام.

وتعاني هذه الحيوانات تبعات الجفاف والصيد والصدم من قبل مركبات خصوصًا في المناطق الصحراوية وسط الجمهورية الإسلامية حيث تتواجد الأعداد الأخيرة منها، وفق وزارة البيئة.

وبدعم من الأمم المتحدة، باشرت طهران في العام 2001 برنامجًا لحماية هذه الفصيلة، علما بأن إيران هي من آخر الدول في العالم التي لا تزال هذه الحيوانات البرية تتواجد فيها.

وكان وجود الفهود، أسرع حيوانات العالم إذ تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة، يمتد من التخوم الشرقية للهند إلى السواحل الأطلسية للسنغال وأقصى جنوب القارة الأفريقية.