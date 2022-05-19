Atwasat

البنتاغون: تزايد الأجسام الطائرة خلال الـ20 سنة الماضية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 12:40 مساء
البنتاغون: تزايد الأجسام الطائرة خلال الـ20 سنة الماضية
لقطة مصوّرة تظهر جسما مجهولا نشرتها وزارة الدفاع الأميركية ويعود تاريخها إلى 28 أبريل 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

تزايد عدد الأجسام الطائرة المجهولة التي رُصدت في السماء على مدى السنوات العشرين الفائتة، على ما أعلن، الثلاثاء، مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية أمام النواب، في أول جلسة عامة مخصصة لهذا الموضوع منذ نصف قرن.

وقال نائب مدير مكتب الاستخبارات البحرية سكوت براي أمام لجنة نيابية معنية بالأمن «رصدنا منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، عددًا متزايدًا من الطائرات أو الأجسام غير المصرح عنها أو غير المحددة في مناطق التدريب العسكري ونطاقه ومجالات جوية مخصصة له»، وفق «فرانس برس».

وعزا براي هذا الازدياد إلى الجهود التي بذلها الجيش الأميركي من أجل «رفع الوصمة المتعلقة بالإبلاغ عن المشاهدات» وإلى التقدم التكنولوجي أيضًا.

مع ذلك، أشار المسؤول الأميركي إلى أن البنتاغون لم يتوصل إلى أي تفصيل «من شأنه أن يوحي بأن الأجسام آتية من خارج الأرض»، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال. وقال «لم نضع أي افتراضات في شأن ما تمثل هذه الأجسام أو ما لا تمثله».

تقنيات عسكرية
وأشارت المخابرات الأميركية بتقرير صدر في يونيو 2021 إلى عدم توفر دليل حول وجود كائنات فضائية في السماء، لكنها أقرت بعدم امتلاكها تفسيرات في شأن عشرات الظواهر المرصودة من طيارين عسكريين.

ويمكن تفسير بعض هذه الظواهر بوجود طائرات من دون طيار أو طيور تتسبب بتشويش في أنظمة الرادار التابع للجيش الأميركي. وقد يُنسب حدوث هذه الظواهر كذلك إلى اختبارات معدات أو تقنيات عسكرية تجريها دول كبرى كروسيا والصين.

ويصب جيش الولايات المتحدة واستخباراتها اهتمامهما على تحديد ما إذا كانت هذه الأجسام الجوية مرتبطة بتهديدات توجَّه ضد الولايات المتحدة.

وقال النائب الديمقراطي أنديه كاسرن، وهو رئيس اللجنة النيابية المسؤولة عن الجلسة، إن «الظواهر الجوية المجهولة تشكل تهديدًا محتملًا للأمن القومي، وينبغي التعامل معها على هذا الأساس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)

أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020

أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020
روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات

روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي

الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي
تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح

تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات

«العدالة والبناء» يستغرب محاولة دخول باشاغا «الخاطئة» طرابلس دون ترتيبات
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)

باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
بالفيديو: الزناد يتفاخر بتدريبه البدني القوي بعد أن أرهق مدربه وسط طلب مكالمة لمتابعيه

بالفيديو: الزناد يتفاخر بتدريبه البدني القوي بعد أن أرهق مدربه وسط طلب مكالمة ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبيرة: بعض جزر الهند الغربية لن تصلح للسكن اعتبارا من 2040
خبيرة: بعض جزر الهند الغربية لن تصلح للسكن اعتبارا من 2040
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
رئيس «تويتر» يدافع عن استراتيجية الشركة.. وإيلون ماسك يرد برمز مسيء
رئيس «تويتر» يدافع عن استراتيجية الشركة.. وإيلون ماسك يرد برمز ...
ماسك: صفقة «تويتر» لن تنجز دون ضمانات حول الحسابات المزيفة
ماسك: صفقة «تويتر» لن تنجز دون ضمانات حول الحسابات المزيفة
سوداني يحول منزله محمية طبيعية للطيور
سوداني يحول منزله محمية طبيعية للطيور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ليبيا تشهد خسوفا كليا للقمر فجر الإثنين
ليبيا تشهد خسوفا كليا للقمر فجر الإثنين...
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية...
4 رواد فضاء يعودون إلى الأرض
4 رواد فضاء يعودون إلى الأرض...
قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء
قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء...
خطر يهدد طحالب البوزيدونيا على السواحل التونسية
خطر يهدد طحالب البوزيدونيا على السواحل التونسية...
المزيد
البنتاغون: تزايد الأجسام الطائرة خلال الـ20 سنة الماضية
البنتاغون: تزايد الأجسام الطائرة خلال الـ20 سنة الماضية...
«سوني» تقرب هدفها ببلوغ الحياد الكربوني 10 سنوات
«سوني» تقرب هدفها ببلوغ الحياد الكربوني 10 سنوات...
اكتشاف أنواع من الدلافين كانت تعيش قبل 20 مليون عام
اكتشاف أنواع من الدلافين كانت تعيش قبل 20 مليون عام...
سوداني يحول منزله محمية طبيعية للطيور
سوداني يحول منزله محمية طبيعية للطيور...
ماسك: صفقة «تويتر» لن تنجز دون ضمانات حول الحسابات المزيفة
ماسك: صفقة «تويتر» لن تنجز دون ضمانات حول الحسابات المزيفة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط