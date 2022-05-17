ماسك: صفقة «تويتر» لن تنجز دون ضمانات حول الحسابات المزيفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس شركة «تيسلا» إيلون ماسك أن عملية استحواذه على «تويتر» لن تُستكمل إلا بعد أن يحصل على ضمانات بأن أقل من 5% من حسابات المنصة مزيفة.

وغرد ماسك الذي يتابعه نحو 94 مليون حساب على «تويتر»، «رئيس تويتر التنفيذي رفض أمس أن يثبت بأن أقل من 5% من الحسابات مزيف»، مضيفًا «الصفقة لن تمضي قدمًا حتى يتخذ رئيس المنصة هذه الخطوة»، وفق «فرانس برس».

ويشير ماسك في تغريدته هذه إلى تفسيرات قدمها رئيس «تويتر» التنفيذي باراغ أراغوال في شأن الإجراءات المتخذة من الشركة لمكافحة البريد العشوائي والحسابات المزيفة.

وتشير «تويتر» إلى أن نسبة الحسابات المزيفة فيها أقل بكثير من 5%.

وفي مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر عُقد، الإثنين، أشار ماسك إلى أن نسبة الحسابات المزيفة في «تويتر» لا تقل عن 20%، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» وتغريدات لأشخاص كانوا حاضرين في الاجتماع.

وكان ماسك أعلن الجمعة تعليق عملية استحواذه على المنصة التي يرغب في شرائها بمبلغ 44 مليار دولار، قبل أن يتراجع بعد ساعات قليلة، مشيرًا إلى أنه «لا يزال ملتزمًا» بتنفيذ العملية.

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وغرد ماسك، الثلاثاء، «20% من الحسابات المزيفة والبريد العشوائي، وهو رقم يفوق بأربعة أضعاف الأرقام التي تؤكدها تويتر، لكن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير».

ولم ترد «تويتر» بعدما حاولت وكالة «فرانس برس» التواصل معها للحصول على رد في شأن تغريدة ماسك الأخيرة.

وتراجع سهم الشركة 3.5% في التعاملات الإلكترونية التي تسبق فتح بورصة «وول ستريت».

ومنذ أن طرح عرضه لاستحواذ المنصة والذي وافق عليه مجلس إدارة «تويتر»، أظهر ماسك رغبته في جعل المنصة حصنًا لحرية التعبير، ووعد بحذف البريد العشوائي وتسهيل إجراءات حصول المستخدمين على تحقق حساباتهم وزيادة الشفافية، من دون أن يذكر كيف سينفذ هذه الإجراءات.