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إعلان موعد رحلة «بلو أوريغن» السياحية إلى الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 01:19 مساء
إعلان موعد رحلة «بلو أوريغن» السياحية إلى الفضاء
صورة مؤرخة في 31 مارس 2022 لصاروخ «نيو شيبرد» خلال انطلاقه من موقع الإطلاق الأول في غرب تكساس (أ ف ب)
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أعلنت «بلو أوريغن» موعد الرحلة المقبلة لصاروخها، والتي ستضم ستة ركّاب من بينهم أصغر أميركية تذهب إلى الفضاء.

حددت الشركة الجمعة العشرين من مايو الجاري موعدًا للرحلة؛ إذ من المقرر أن يقلع الصاروخ في الثامنة والنصف صباحًا (13.30 ت غ) من غرب تكساس، وهي الرحلة المأهولة الخامسة التي تنظمها الشركة المملوكة للملياردير جيف بيزوس إلى الفضاء، وفق «فرانس برس».

 السياح الستة 
ستكون في عداد السياح الستة ضمن الرحلة كاتيا إتشاساريتا المولودة في غوادالاخارا بالمكسيك. وهذه المهندسة التي أتت إلى الولايات المتحدة في سن السابعة، وتبلغ اليوم 26 عامًا، ستصبح أيضًا أصغر أميركية تذهب إلى الفضاء، وهي تحظى برعاية برنامج «سبايس فور هيومانيتي» الذي يهدف إلى إتاحة الرحلات الفضائية للجميع. ووقع الاختيار عليها من بين سبعة آلاف مرشّح.

كذلك تضم الرحلة فيتور كورّيا إيسبانيا الذي سيكون ثاني برازيلي يذهب إلى الفضاء.

ويحمل صاروح «بلو أوريغن» ركابه إلى ما بعد خط كارمان الذي يُعتبر الحد الفاصل بين المجالين الأرضي والفضائي بحسب المعايير المعتمدة دوليًا، ويقع على ارتفاع 100 كيلومتر. ولا تدوم الرحلة سوى نحو عشر دقائق.

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ويُسمح للركاب بأن يفكّوا أحزمة الأمان وينفصلوا عن مقاعدهم ليطفوا بضع لحظات في حالة انعدام الوزن والاستمتاع بالنظر إلى الأرض من الفضاء عبر نوافذ كبيرة.

وليس معروفًا الثمن الذي يدفعه سياح الفضاء لقاء تذاكر للمشاركة في رحلات «بلو أوريغن».

وشارك جيف بيزوس نفسه في الرحلة المأهولة الأولى لصاروخ «نيو شيبرد» في يوليو 2021. ومن أبرز من شاركوا في الرحلات اللاحقة الممثل وليام شاتنر الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل «ستار تريك» الشهير، ولورا شيبرد تشرشلي، ابنة آلن شيبارد، أول أميركي صعد إلى الفضاء.

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