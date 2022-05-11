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الابيضاض يطول 91% من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 05:00 مساء
الابيضاض يطول 91% من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
غواص يعاين الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، 7 مارس 2022 (أ ف ب)
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طالت ظاهرة ابيضاض نحو 91% من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وتسببت بها موجة حر طويلة خلال فصل الصيف الجنوبي، بحسب تقرير حكومي جديد صدر، مساء الثلاثاء.

وأظهر مسح 719 من الشعب المرجانية أن درجة معينة من الابيضاض لحقت بـ654 منها، أي ما نسبته 91%، وفق «فرانس برس».

وهذه أول مرة تعاني فيها أكبر شعب مرجانية في العالم مثل هذا الابيضاض خلال ظاهرة النينيا المناخية التي تشهد عادة انخفاضا غير طبيعي في درجات حرارة المياه.

ولاحظ تقرير المراقبة أن «الشعب المرجانية بدأت تتأثر بعواقب تفاقُم التغير المناخي»، مذكرا بأن موجة الابيضاض هذه هي الرابعة تطال الشعب المرجانية منذ العام 2016.

وأجرت الهيئة المسؤولة عن الحاجز المرجاني العظيم التي نشرت هذه الدراسة عمليات مسح شاملة بين سبتمبر 2021 ومارس 2022 لهذه الشعب المرجانية المدرجة في قائمة «يونسكو» للتراث العالمي.

وتبين للهيئة أن حرارة المياه بدأت ترتفع في نهاية ديسمبر، ملاحِظة أن ظاهرة الابيضاض شملت المناطق الثلاث التي يقع فيها الحاجز المرجاني، وهي تتمثل في بهتان للون ناجم عن تنفير الطحالب التي تعطي المرجان لونه ومغذياته.

- موجة ابيضاض قوية تضرب الحاجز المرجاني العظيم

وتبقى الشعاب المرجانية المبيضة حية وقادرة على التعافي إذا تحسنت الظروف، لكن «نسب النفوق قد تكون مرتفعة في تلك الشديدة الابيضاض»، بحسب نسخة أولى من التقرير نشرت في مارس الماضي.

ويتوقع أن تتخذ «يونسكو» في يونيو المقبل قرارا في شأن إمكان إدراج الحاجز المرجاني العظيم ضمن قائمة المواقع المصنفة على أنها «في خطر».

وأطلقت أستراليا خطة حماية بمليارات الدولارات تحمل عنوان «Reef 2050» (الحاجز المرجاني 2050) بعدما هددت الأمم المتحدة في العام 2015 بإخراج الموقع من قائمة التراث العالمي.

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