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«أبل» تطوي صفحة «آي بود»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 01:50 مساء
«أبل» تطوي صفحة «آي بود»
جهاز «آي بود» معروضا للبيع في أحد متاجر شركة «بل» بنيويورك، 9 مايو 2014 (أ ف ب)
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طوت شركة «أبل» صفحة «آي بود»، إذ أعلنت، الثلاثاء، توقفها عن إنتاج جهازها الرقمي الشهير للاستماع إلى الموسيقى الذي أحدث ثورة في عالم الصناعة الموسيقية في مطلع القرن الحادي والعشرين.

وأكد نائب رئيس التسويق الدولي في «أبل» غريغ جوزياك في بيان أن «روح (آي بود) لا تزال قائمة». وأضاف «لقد أدرجنا تجربة موسيقية مذهلة في كل منتجاتنا، من (آي فون) إلى (أبل ووتش)»، وفق «فرانس برس».

وشدد على أن «موقع الموسيقى كان على الدوام أساسيا» لدى «أبل»، و«إتاحتها لمئات الملايين من المستخدمين كما حصل من خلال +آي بود+ لم يترك أثرا على الصناعة الموسيقية فحسب، بل أحدث كذلك تغييرا على طريقة اكتشاف الموسيقى والاستماع إليها وتشارُكها».
وأوضحت الشركة العملاقة التي تتخذ من مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا أن جهاز «آي بود تاتش» سيظل متاحا في نقاط بيع «أبل» حتى نفاد الكمية المتوافرة منه.

وطُرح «آي بود» في الأسواق للمرة الأولى العام 2001، وكان أول نموذج منه مستطيلا وأبيض اللون، وما لبثت شعبيته أن اتسعت وأصبح مطلوبا جدا. وأدى هذا الجهاز القائم على صيغة «إم بي 3» لنقل الملفات الصوتية، إضافة إلى تطبيق «آي تيونز» الذي أُصدِر العام 2001 أيضا، إلى إحداث تغيير جذري في عالم الموسيقى من خلال توفير إمكان تنزيل الأفلام والأغنيات بطريقة قانونية، في وقت كان عدد من المواقع الإلكترونية يتيح ذلك مجانا.

وباعت «أبل» نحو 450 مليون جهاز «آي بود» منذ إطلاقه، وفقا لما نقلته جريدة «نيويورك تايمز» عن شركة «لوب فنتشرز» المتخصصة.

وكان «آي بود» ملهما لأجهزة «آي فون» التي طرحت العام 2007 وأسهم تاليا في النجاح الكاسح الذي حققته هذه الهواتف الذكية التي كانت من أبرز العناصر في تعزيز مكانة الشركة العملاقة.

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