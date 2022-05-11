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اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 11:00 صباحا
اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»
شعار شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية لألعاب الفيديو (أ ف ب)
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بات «إي إيه سبورتس إف سي» (EA Sports FC) الاسم الجديد للعبة محاكاة كرة القدم الشهيرة «فيفا»، على ما أعلنت، الثلاثاء، ناشرتها شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية لألعاب الفيديو، منهية بذلك شراكتها مع الاتحاد الدولي للعبة بسبب خلافات.

وبيعت أكثر من 325 مليون نسخة من لعبة «فيفا» (واسمها الكامل «إي إيه سبورتس فيفا») منذ إطلاقها العام 1993، وفقا للأرقام الصادرة عن شركة «إلكترونيك آرتس» في مطلع العام 2021، ما يجعلها لعبة المحاكاة الرياضية الأكثر مبيعا في العالم، وفق «فرانس برس».
وحققت مبيعات اللعبة خلال نحو 30 عاما أكثر من 20 مليار دولار، وفقا لجريدة «نيويورك تايمز».

وأفادت وسائل إعلام عدة في أكتوبر الماضي بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم للهواة (فيفا) الذي يشرف على الاتحادات الوطنية لكل الدول الأعضاء، طلب زيادة المبلغ الذي تحصل عليه من «إلكترونيك آرتس» لقاء استخدامها اسمها من 150مليون دولار إلى 250 مليونا.

نسخة 2023
إلا أن مسؤولي «إلكترونيك آرتس» الذين لم يكونوا أصلا راضين عن هذه الشراكة قبل الطلب الجديد، وفقا لجريدة «نيويورك تايمز»، قرروا التخلي عنها وتغيير اسم اللعبة اعتبارا من إصدار 2024، إلا أن نسخة 2023 التي ستصدر في الخريف المقبل ستحتفظ باسم «فيفا».

ورغم هذا التغيير، أبقت «إلكترونيك آرتس» على اتفاقاتها مع كل الاتحادات الأخرى، إذ تتيح لها هذه الاتفاقات أن توفر لمستخدميها أسماء 19 ألف لاعب كرة قدم يمكنهم الاختيار بينها، على مأ أوضحت الشركة الناشرة في بيان، الثلاثاء.

وأشارت الشركة إلى أن عدد حسابات مستخدمي اللعبة عبر الإنترنت يتجاوز 150 مليونا.

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