إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول، الإثنين، أن أولى الصور العلمية المرسلة من «جيمس ويب»، أقوى تلسكوب يتم إطلاقه في المدار على الإطلاق، ستكشف في منتصف يوليو.

وهذه الصور التي يُتوقع أن تكون مذهلة، ينتظرها الباحثون في جميع أنحاء العالم ومن شأنها إظهار القدرات الهائلة لتلسكوب «جيمس ويب».

وسيُحدد التاريخ الدقيق لنشر هذه الصور لاحقا، وسيظل محتواها سريا حتى اللحظة الأخيرة، وفق «فرانس برس».

تلسكوب جيمس ويب

ووعد كلاوس بونتوبيدان مدير برنامج العلوم لتلسكوب «جيمس ويب» في معهد «تلسكوب ساينس إنستيتيوت» الذي يدير الأداة العلمية من بالتيمور، بنشر صور التقطتها الأدوات العلمية الأربع الموجودة مع التلسكوب.

ولفت خلال مؤتمر صحفي إلى أنه سيتم عرض «جميع مواضيع» الملاحظات العلمية للتلسكوب، وهي الكون في بدايات نشأته، ودورة حياة النجوم، والكواكب الخارجية.

ويعمل التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء، وبالتالي سيرصد «الألوان غير الموجودة في الطيف المرئي» للعين، وفق بونتوبيدان.

وقبل نشر الصور، سيكون من الضروري «ترجمة ألوان الأشعة تحت الحمراء إلى ألوان مرئية يمكن للبشر رؤيتها».

- أدوات «جيمس ويب» تبدأ استكشاف تاريخ الكون

في نهاية أبريل، أكمل تلسكوب جيمس ويب مرحلة المحاذاة بين مرآته الرئيسية الضخمة وأدواته العلمية الأربع.

وسبق أن نُشرت صور ملتقطة بواسطة التلسكوب، لكنها كانت لمجالات نجمية شاسعة تُستخدم لمعايرة الأجهزة، وليست أهدافا فيزيائية فلكية ذات أهمية علمية.

وبالنسبة للصور التي سيُكشف عنها في منتصف يوليو، تم تشكيل لجنة لتحديد قائمة طويلة من الأهداف المحتملة، مرتبة حسب الأولوية.

وأُطلق التلسكوب جيمس ويب، وهو مشروع دولي بقيمة 10 مليارات دولار، بنجاح نهاية العام الفائت، وهو حاليا على بعد مليون ونصف مليون كيلومتر من الأرض.

وبعد نشر هذه الصور العلمية الأولى، ستبدأ أول دورة مراقبة رسمية. ويُتوقع خصوصا أن يجعل التلسكوب ممكنا مراقبة المجرات الأولى التي تشكلت بعد بضع مئات ملايين السنين فقط بعد الانفجار العظيم.

ويُتوقع أن تستمر مهمة التلسكوب خمس سنوات على الأقل، لكن «جيمس ويب» لديه وقود كافٍ للعمل لأكثر من 20 عاما.