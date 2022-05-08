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هل ينتهي عصر كلمات المرور؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 01:29 مساء
هل ينتهي عصر كلمات المرور؟
صورة مؤرخة في 18 ديسمبر 2020 تظهر كلمة «غافا» وهي اختصار لـ«غوغل» و«أبل» و«فيسبوك» و«أمازون» (أ ف ب)
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أعلن كل من غوغل وأبل وميكروسوفت، الخميس، اتفاقا لإنشاء نظام يتيح تعريف المستخدم عن هويته من دون الحاجة إلى حفظ الكثير من كلمات المرور.

وقالت منظمة «فيدو ألاينس» (فاست أيدنتيتي أونلاين ألاينس) في بيان «مع الخاصية الجديدة، سيتمكن المستهلكون من إثبات هويتهم على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة بسهولة من دون كلمات مرور وبشكل آمن، أيا كان الجهاز أو نظام التشغيل المعتمد»، وفق «فرانس برس».

وتضم المنظمة منذ 2012 جهات في القطاع للعمل على تطوير أنظمة تعريف مشتركة.

 الاتصال بخدمة إلكترونية
أوضحت غوغل أن الهدف يكمن في تمكين المستخدمين من الاتصال بخدمة إلكترونية ببساطة من خلال فتح قفل الهواتف الذكية (من خلال الوسائل التقليدية التي تشمل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو إدخال رمز متعدد الأرقام».

وبصورة ملموسة، سيتمكن أي موقع إلكتروني من سؤال المستخدم ما إذا كان يريد «التعريف عن هويته بواسطة أدوات التعريف الخاصة بنظام فيدو«. وستظهر هذه الرسالة بصورة متزامنة على الهاتف حيث يتعين على المستخدم الموافقة على الطلب من خلال فك قفل الشاشة، ما يتيح الاتصال بالموقع. وستحفظ الهواتف الذكية أدوات التعريف المرمزة المسماة «passkey» (مفتاح الدخول).

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وتعهدت مجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث اعتماد هذا النظام الجديد في غضون اثني عشر شهرا على الأجهزة العاملة بنظامي «أندرويد» و«آي أو اس» (التابعين لـ«غوغل» و«أبل») وعلى أنظمة التصفح «كروم» و«إيدج» و«سفاري» (التابعة لـ«غوغل» و«ميكروسوفت» و«أبل») وعلى «ويندوز» و«ماك أو إس» (نظاما التشغيل التابعان لـ«ميكروسوفت» و«آبل» لأجهزة الكمبيوتر).

وأشارت «أبل» في بيان إلى أن «التعريف باستخدام كلمات السر حصرا يشكل إحدى مشكلات الأمن الإلكتروني الأكثر انتشارا على الإنترنت».

ولفتت الشركة إلى أن «المقاربة الجديدة ستحمي من عمليات التصيد الاحتيالي وسيكون الاتصال بخدمة ما أكثر أمانا بصورة جذرية مقارنة مع استخدام كلمات المرور وغيرها من التقنيات المستخدمة مثل إرسال رموز فريدة عبر الرسائل النصية».

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